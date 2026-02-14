क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,848.86 मीटर (29,031.7 फीट) मापी गई है, जिसे 2020 में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से अपडेट किया था. इस पर्वत पर 8,000 मीटर से ऊपर का इलाका डेथ जोन कहलाता है.