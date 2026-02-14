एक्सप्लोरर
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
पहाड़ पर चढ़ना लोगों का सपना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ने पर सांस भी इंसानों के लिए खतरनाक होने लगती है. इसी वजह से शिखर से ज्यादा खतरनाक साबित होता है वहां टिके रहना.
दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचना कई लोगों का सपना होता है. बर्फ से ढकी चोटी, नीचे तैरते बादल और जीत का एहसास- सब कुछ बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन इसी रोमांच के बीच एक ऐसी सीमा आती है, जहां इंसान का शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने लगते हैं. सांसें भारी हो जाती हैं, कदम डगमगाने लगते हैं और सोचने की ताकत कम पड़ जाती है. इसी खतरनाक हिस्से को पर्वतारोही ‘डेथ जोन’ कहते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 07:47 AM (IST)
