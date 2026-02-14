हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन

पहाड़ पर चढ़ना लोगों का सपना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ने पर सांस भी इंसानों के लिए खतरनाक होने लगती है. इसी वजह से शिखर से ज्यादा खतरनाक साबित होता है वहां टिके रहना.

By : निधि पाल  | Updated at : 14 Feb 2026 07:47 AM (IST)
पहाड़ पर चढ़ना लोगों का सपना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ने पर सांस भी इंसानों के लिए खतरनाक होने लगती है. इसी वजह से शिखर से ज्यादा खतरनाक साबित होता है वहां टिके रहना.

दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचना कई लोगों का सपना होता है. बर्फ से ढकी चोटी, नीचे तैरते बादल और जीत का एहसास- सब कुछ बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन इसी रोमांच के बीच एक ऐसी सीमा आती है, जहां इंसान का शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने लगते हैं. सांसें भारी हो जाती हैं, कदम डगमगाने लगते हैं और सोचने की ताकत कम पड़ जाती है. इसी खतरनाक हिस्से को पर्वतारोही ‘डेथ जोन’ कहते हैं.

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,848.86 मीटर (29,031.7 फीट) मापी गई है, जिसे 2020 में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से अपडेट किया था. इस पर्वत पर 8,000 मीटर से ऊपर का इलाका डेथ जोन कहलाता है.
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8,848.86 मीटर (29,031.7 फीट) मापी गई है, जिसे 2020 में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से अपडेट किया था. इस पर्वत पर 8,000 मीटर से ऊपर का इलाका डेथ जोन कहलाता है.
यह कोई आधिकारिक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि पर्वतारोहियों और विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है. इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में लगभग एक-तिहाई रह जाता है.
यह कोई आधिकारिक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि पर्वतारोहियों और विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है. इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में लगभग एक-तिहाई रह जाता है.
