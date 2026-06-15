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बिना सोए कितने दिन झेल पाएगा इंसान का शरीर, जानें कब हैंग होने लगता है दिमाग का सिस्टम?
इंसानी शरीर की जटिल बनावट और उसके सुचारू रूप से काम करने की क्षमता एक बेहद संवेदनशील जैविक घड़ी पर टिकी हुई है, जब इसमें लंबे समय तक व्यवधान डाला जाता है, तो दिमाग अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है.
आज की बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण जीवनशैली में लोग काम के बढ़ते दबाव के कारण अपनी सेहत से समझौता करने लगे हैं. अक्सर देखने में आता है कि व्यस्तताओं के चलते लोग न तो समय पर पौष्टिक खाना खा पाते हैं और न ही अपनी नींद पूरी कर पाते हैं. हमारे जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, साफ पानी और भोजन जितना आवश्यक है, ठीक उतना ही जरूरी शरीर के लिए भरपूर सोना भी है. जब हम अपनी इस बुनियादी जरूरत को नजरअंदाज करते हैं, तो शरीर के भीतर कई तरह की गंभीर बीमारियां और मानसिक विकृतियां पनपने लगती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक लगातार सोने की आदत में कमी आने से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और लंबे समय तक बिना आराम किए जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है.
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Published at : 15 Jun 2026 09:25 AM (IST)
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