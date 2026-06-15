बिना सोए कितने दिन झेल पाएगा इंसान का शरीर, जानें कब हैंग होने लगता है दिमाग का सिस्टम?

इतिहास में इस विषय पर एक बेहद मशहूर प्रयोग भी हो चुका है. साल 1964 में अमेरिका के एक छात्र रैंडी गार्डनर ने लगातार 11 दिन यानी कुल 264 घंटे तक बिना सोए जागने का एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड कायम किया था. हालांकि इस पूरे खतरनाक प्रयोग के दौरान उस छात्र को कई तरह की गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था.