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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबिना सोए कितने दिन झेल पाएगा इंसान का शरीर, जानें कब हैंग होने लगता है दिमाग का सिस्टम?

बिना सोए कितने दिन झेल पाएगा इंसान का शरीर, जानें कब हैंग होने लगता है दिमाग का सिस्टम?

इंसानी शरीर की जटिल बनावट और उसके सुचारू रूप से काम करने की क्षमता एक बेहद संवेदनशील जैविक घड़ी पर टिकी हुई है, जब इसमें लंबे समय तक व्यवधान डाला जाता है, तो दिमाग अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Jun 2026 09:25 AM (IST)
इंसानी शरीर की जटिल बनावट और उसके सुचारू रूप से काम करने की क्षमता एक बेहद संवेदनशील जैविक घड़ी पर टिकी हुई है, जब इसमें लंबे समय तक व्यवधान डाला जाता है, तो दिमाग अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है.

आज की बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण जीवनशैली में लोग काम के बढ़ते दबाव के कारण अपनी सेहत से समझौता करने लगे हैं. अक्सर देखने में आता है कि व्यस्तताओं के चलते लोग न तो समय पर पौष्टिक खाना खा पाते हैं और न ही अपनी नींद पूरी कर पाते हैं. हमारे जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, साफ पानी और भोजन जितना आवश्यक है, ठीक उतना ही जरूरी शरीर के लिए भरपूर सोना भी है. जब हम अपनी इस बुनियादी जरूरत को नजरअंदाज करते हैं, तो शरीर के भीतर कई तरह की गंभीर बीमारियां और मानसिक विकृतियां पनपने लगती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक लगातार सोने की आदत में कमी आने से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और लंबे समय तक बिना आराम किए जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है.

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रिसर्च बताते हैं कि एक सामान्य मानव शरीर बिना सोए अधिकतम 72 घंटे यानी 3 दिन तक तो किसी तरह झेल सकता है, लेकिन इस दौरान उसके भीतर कई घातक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं. 72 घंटे की यह समयसीमा पार होते ही शरीर पूरी तरह से वॉर्निंग साइन देने लगता है.
रिसर्च बताते हैं कि एक सामान्य मानव शरीर बिना सोए अधिकतम 72 घंटे यानी 3 दिन तक तो किसी तरह झेल सकता है, लेकिन इस दौरान उसके भीतर कई घातक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं. 72 घंटे की यह समयसीमा पार होते ही शरीर पूरी तरह से वॉर्निंग साइन देने लगता है.
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इतिहास में इस विषय पर एक बेहद मशहूर प्रयोग भी हो चुका है. साल 1964 में अमेरिका के एक छात्र रैंडी गार्डनर ने लगातार 11 दिन यानी कुल 264 घंटे तक बिना सोए जागने का एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड कायम किया था. हालांकि इस पूरे खतरनाक प्रयोग के दौरान उस छात्र को कई तरह की गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
इतिहास में इस विषय पर एक बेहद मशहूर प्रयोग भी हो चुका है. साल 1964 में अमेरिका के एक छात्र रैंडी गार्डनर ने लगातार 11 दिन यानी कुल 264 घंटे तक बिना सोए जागने का एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड कायम किया था. हालांकि इस पूरे खतरनाक प्रयोग के दौरान उस छात्र को कई तरह की गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
Published at : 15 Jun 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Human Body Limits Without Sleep Human Survive Without Sleep Effects Of Sleep

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