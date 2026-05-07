एक्सप्लोरर
क्या होगा अगर कल से न चले इंटरनेट, जानें कितने लोगों की रुक जाएगी कमाई?
इंटरनेट बंद होना दुनिया के लिए एक भीषण आर्थिक आपदा होगी. अमेरिका की 18% अर्थव्यवस्था और भारत का पूरा आईटी/पेमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे.
जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागें और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पूरी तरह खामोश हो. न व्हाट्सएप के मैसेज, न ईमेल की घंटी और न ही ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस. यह कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आधुनिक दुनिया को मिनटों में पाषाण युग की तरफ धकेल सकती है. आज इंटरनेट केवल मनोरंजन या सूचना का साधन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन और करोड़ों लोगों के रोजगार का मुख्य आधार बन चुका है. अगर दुनिया भर में इंटरनेट का कनेक्शन कल टूट जाए, तो यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी आर्थिक तबाही होगी जिसमें करोड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा.
1/8
2/8
Published at : 07 May 2026 09:51 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर क्यों पड़ा चीन का नाम ड्रैगन, क्या किसी और देश को भी मिला है ऐसा ही कोई नाम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
किन मुद्दों ने तमिलनाडु से उखाड़ फेंकी 60 साल पुरानी सत्ता, कैसे रियल लाइफ हीरो बने विजय?
जनरल नॉलेज
ईरान में कितनी है ट्रक ड्राइवर की सैलरी, भारत से ये कितनी ज्यादा?
जनरल नॉलेज
कहां से आया चक दे फट्टे शब्द? भारतीय सेना से जुड़ा है इतिहास, सच्चाई जानकर होगा गर्व
जनरल नॉलेज
कैसे अमेरिका में आई भारतीय आमों की शॉर्टेज, क्या ईरान युद्ध का इस पर पड़ा है असर?
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion