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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या होगा अगर कल से न चले इंटरनेट, जानें कितने लोगों की रुक जाएगी कमाई?

क्या होगा अगर कल से न चले इंटरनेट, जानें कितने लोगों की रुक जाएगी कमाई?

इंटरनेट बंद होना दुनिया के लिए एक भीषण आर्थिक आपदा होगी. अमेरिका की 18% अर्थव्यवस्था और भारत का पूरा आईटी/पेमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 May 2026 09:51 AM (IST)
इंटरनेट बंद होना दुनिया के लिए एक भीषण आर्थिक आपदा होगी. अमेरिका की 18% अर्थव्यवस्था और भारत का पूरा आईटी/पेमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे.

जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागें और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पूरी तरह खामोश हो. न व्हाट्सएप के मैसेज, न ईमेल की घंटी और न ही ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस. यह कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आधुनिक दुनिया को मिनटों में पाषाण युग की तरफ धकेल सकती है. आज इंटरनेट केवल मनोरंजन या सूचना का साधन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन और करोड़ों लोगों के रोजगार का मुख्य आधार बन चुका है. अगर दुनिया भर में इंटरनेट का कनेक्शन कल टूट जाए, तो यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी आर्थिक तबाही होगी जिसमें करोड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा.

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इंटरनेट बंद होने का सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार उन करोड़ों लोगों पर होगा जो 'गिग वर्कर्स' के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 40 से 43.5 करोड़ (400-435 मिलियन) गिग वर्कर्स सक्रिय हैं. इनमें फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, डिलीवरी पार्टनर्स, और राइड-शेयरिंग ड्राइवर्स शामिल हैं.
इंटरनेट बंद होने का सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार उन करोड़ों लोगों पर होगा जो 'गिग वर्कर्स' के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 40 से 43.5 करोड़ (400-435 मिलियन) गिग वर्कर्स सक्रिय हैं. इनमें फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, डिलीवरी पार्टनर्स, और राइड-शेयरिंग ड्राइवर्स शामिल हैं.
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इन लोगों की पूरी कमाई ऐप और वेब पोर्टल्स पर टिकी है. जैसे ही इंटरनेट का सिग्नल कटेगा, इन करोड़ों लोगों का रोजगार एक पल में शून्य हो जाएगा और इनकी दैनिक आय पूरी तरह ठप पड़ जाएगी.
इन लोगों की पूरी कमाई ऐप और वेब पोर्टल्स पर टिकी है. जैसे ही इंटरनेट का सिग्नल कटेगा, इन करोड़ों लोगों का रोजगार एक पल में शून्य हो जाएगा और इनकी दैनिक आय पूरी तरह ठप पड़ जाएगी.
Published at : 07 May 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Impact Of Internet Shutdown Online Banking Failure Global Job Loss Statistics

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