क्या होगा अगर कल से न चले इंटरनेट, जानें कितने लोगों की रुक जाएगी कमाई?

इंटरनेट बंद होने का सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार उन करोड़ों लोगों पर होगा जो 'गिग वर्कर्स' के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में लगभग 40 से 43.5 करोड़ (400-435 मिलियन) गिग वर्कर्स सक्रिय हैं. इनमें फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, डिलीवरी पार्टनर्स, और राइड-शेयरिंग ड्राइवर्स शामिल हैं.