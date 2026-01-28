भारतीय सेना के टैंक मुख्य रूप से डीजल फ्यूल पर चलते हैं. इनमें मजबूत मल्टी फ्यूल डीजल का इस्तेमाल होता है. डीजल को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की तुलना में कम ज्वलनशील होता है. इमरजेंसी की स्थिति में यह इंजन केरोसिन या फिर इसी तरह के फ्यूल पर भी चल सकते हैं.