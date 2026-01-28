हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndian Army Tanks: किस ईंधन से चलता है भारतीय सेना का टैंक, जानें कितनी होती है इन टैंक की रफ्तार?

Indian Army Tanks: किस ईंधन से चलता है भारतीय सेना का टैंक, जानें कितनी होती है इन टैंक की रफ्तार?

Indian Army Tanks: भारतीय सेना के टैंक रेगिस्तान और ऊंची पहाड़ी युद्ध क्षेत्र में जोरों शोरों से अपना दम दिखाते हैं. आइए जानते हैं कि इनमें किस ईंधन का इस्तेमाल होता है और इनकी रफ्तार क्या होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Jan 2026 10:57 AM (IST)
Indian Army Tanks: भारतीय सेना के टैंक रेगिस्तान और ऊंची पहाड़ी युद्ध क्षेत्र में जोरों शोरों से अपना दम दिखाते हैं. आइए जानते हैं कि इनमें किस ईंधन का इस्तेमाल होता है और इनकी रफ्तार क्या होती है.

Indian Army Tanks: जब भी हम भारतीय सेना की शक्ति और ताकत के बारे में सोचते हैं तो हमें तुरंत ही टैंक याद आते हैं. लेकिन सवाल यह उठाता है कि इन टैंक को आखिर क्या चीज पावर देती है और वह असली लड़ाई की स्थिति में कितनी तेजी से चल सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

1/6
भारतीय सेना के टैंक मुख्य रूप से डीजल फ्यूल पर चलते हैं. इनमें मजबूत मल्टी फ्यूल डीजल का इस्तेमाल होता है. डीजल को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की तुलना में कम ज्वलनशील होता है. इमरजेंसी की स्थिति में यह इंजन केरोसिन या फिर इसी तरह के फ्यूल पर भी चल सकते हैं.
भारतीय सेना के टैंक मुख्य रूप से डीजल फ्यूल पर चलते हैं. इनमें मजबूत मल्टी फ्यूल डीजल का इस्तेमाल होता है. डीजल को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की तुलना में कम ज्वलनशील होता है. इमरजेंसी की स्थिति में यह इंजन केरोसिन या फिर इसी तरह के फ्यूल पर भी चल सकते हैं.
2/6
स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक 1400 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से चलता है. यह इसे भारतीय सेना में सबसे शक्तिशाली टैंक बनाता है. पक्की सड़कों पर यह 70-72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है. ऑफ रोड या फिर क्रॉस कंट्री मूवमेंट पर इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर बनी रहती है.
स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक 1400 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से चलता है. यह इसे भारतीय सेना में सबसे शक्तिशाली टैंक बनाता है. पक्की सड़कों पर यह 70-72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है. ऑफ रोड या फिर क्रॉस कंट्री मूवमेंट पर इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर बनी रहती है.
Published at : 28 Jan 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Indian Army Army Tanks Tank Engine

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Baramati Plane Crash: जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
महाराष्ट्र
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra Plane Crash: Ajit Pawar के प्लेन क्रैश का पहला वीडियो आया सामने | Baramati Breaking
Maharashtra Plane Crash: बारामती में प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम Ajit Pawar थे सवार | Breaking
Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramati Plane Crash: जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
जिसने सिखाए राजनीतिक दांवपेच, उन्हीं चाचा से अजित पवार ने छीन ली थी NCP, जानें कब कैसे बदले रिश्ते
महाराष्ट्र
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बिजनेस
India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
हेल्थ
Fatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget