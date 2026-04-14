सोने का व्यापार अलग-अलग वजन इकाइयों में भी किया जाता है. एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 184,872 AFN है. 10 ग्राम के लिए कीमत लगभग 158,406 AFN है. इसी के साथ 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 15.77 मिलियन AFN तक पहुंच जाती है.