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Gold Price In Afghanistan: अफगानिस्तान में किस भाव बिक रहा गोल्ड, जान लें 24 कैरेट के रेट
Gold Price In Afghanistan: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं अफगानिस्तान में इस समय सोने की क्या कीमत है.
Gold Price In Afghanistan: बढ़ते वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोना एक भरोसमंद सुरक्षित निवेश के तौर पर चमकता रहा है. अफगानिस्तान में बीते कुछ सालों में सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इस पर वैश्विक संघर्ष और मुद्रा में उतार-चढ़ाव का असर पड़ा है. आइए जानते हैं अफगानिस्तान में सोने की क्या कीमत है.
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Published at : 14 Apr 2026 12:22 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion