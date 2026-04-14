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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Price In Afghanistan: अफगानिस्तान में किस भाव बिक रहा गोल्ड, जान लें 24 कैरेट के रेट

Gold Price In Afghanistan: अफगानिस्तान में किस भाव बिक रहा गोल्ड, जान लें 24 कैरेट के रेट

Gold Price In Afghanistan: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं अफगानिस्तान में इस समय सोने की क्या कीमत है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Apr 2026 12:22 PM (IST)
Gold Price In Afghanistan: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं अफगानिस्तान में इस समय सोने की क्या कीमत है.

Gold Price In Afghanistan: बढ़ते वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोना एक भरोसमंद सुरक्षित निवेश के तौर पर चमकता रहा है. अफगानिस्तान में बीते कुछ सालों में सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इस पर वैश्विक संघर्ष और मुद्रा में उतार-चढ़ाव का असर पड़ा है. आइए जानते हैं अफगानिस्तान में सोने की क्या कीमत है.

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अफगानिस्तान में सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर अलग-अलग होती हैं. जहां 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,840.68 AFN प्रति ग्राम है, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 14,520.63 AFN और 21 कैरेट सोने की कीमत लगभग 13,840.60 AFN.
अफगानिस्तान में सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर अलग-अलग होती हैं. जहां 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,840.68 AFN प्रति ग्राम है, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 14,520.63 AFN और 21 कैरेट सोने की कीमत लगभग 13,840.60 AFN.
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सोने का व्यापार अलग-अलग वजन इकाइयों में भी किया जाता है. एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 184,872 AFN है. 10 ग्राम के लिए कीमत लगभग 158,406 AFN है. इसी के साथ 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 15.77 मिलियन AFN तक पहुंच जाती है.
सोने का व्यापार अलग-अलग वजन इकाइयों में भी किया जाता है. एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 184,872 AFN है. 10 ग्राम के लिए कीमत लगभग 158,406 AFN है. इसी के साथ 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 15.77 मिलियन AFN तक पहुंच जाती है.
Published at : 14 Apr 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Price In Afghanistan 24k Gold

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