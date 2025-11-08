हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजनेपाल की लड़कियां सिर्फ इतनी-सी उम्र में बन जाती हैं मां, कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?

नेपाल की लड़कियां सिर्फ इतनी-सी उम्र में बन जाती हैं मां, कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?

Fertility Rate In Nepal: नेपाल में लड़कियों का कम उम्र में मां बन जाना कानूनी नियमों के बावजूद जारी है. वहां प्रजनन दर घट रही है, लेकिन बाल विवाह और सामाजिक दबाव अब भी बड़ी चुनौती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Nov 2025 04:41 PM (IST)
Fertility Rate In Nepal: नेपाल में लड़कियों का कम उम्र में मां बन जाना कानूनी नियमों के बावजूद जारी है. वहां प्रजनन दर घट रही है, लेकिन बाल विवाह और सामाजिक दबाव अब भी बड़ी चुनौती हैं.

कल्पना कीजिए कि एक लड़की जो अभी किशोरावस्था की कगार पर है, लेकिन उसे मां बनने की जिम्मेदारी झेलनी पड़ती है. नेपाल में यह हकीकत है. लेकिन सवाल यह है कि क्यों कानूनी नियमों के बावजूद यह चलन जारी है और नेपाल की प्रजनन दर में हो रही गिरावट का असली कारण क्या है?

1/7
नेपाल में कानूनी रूप से शादी और मातृत्व की न्यूनतम उम्र 20 साल है, लेकिन बाल विवाह और सामाजिक दबाव के चलते कई लड़कियां 18 साल से पहले ही मां बन जाती हैं.
नेपाल में कानूनी रूप से शादी और मातृत्व की न्यूनतम उम्र 20 साल है, लेकिन बाल विवाह और सामाजिक दबाव के चलते कई लड़कियां 18 साल से पहले ही मां बन जाती हैं.
2/7
नेपाल में कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल होनी चाहिए, चाहे वह लड़की हो या लड़का. बावजूद इसके, ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियों की शादी और मातृत्व कम उम्र में हो जाती है.
नेपाल में कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल होनी चाहिए, चाहे वह लड़की हो या लड़का. बावजूद इसके, ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियों की शादी और मातृत्व कम उम्र में हो जाती है.
3/7
शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में यह दर अधिक है, जहां 18 से 21 साल की उम्र की लड़कियां मां बनती दिखती हैं. नेपाल में बाल विवाह की दर भारत और पाकिस्तान की तुलना में कम हुई है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है.
शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में यह दर अधिक है, जहां 18 से 21 साल की उम्र की लड़कियां मां बनती दिखती हैं. नेपाल में बाल विवाह की दर भारत और पाकिस्तान की तुलना में कम हुई है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है.
4/7
कानूनी प्रावधानों का पालन अक्सर कमजोर रहता है, और सामाजिक दबाव, परिवार की आर्थिक स्थिति और परंपरागत सोच के कारण लड़कियों को कम उम्र में ही शादी और मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है.
कानूनी प्रावधानों का पालन अक्सर कमजोर रहता है, और सामाजिक दबाव, परिवार की आर्थिक स्थिति और परंपरागत सोच के कारण लड़कियों को कम उम्र में ही शादी और मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है.
5/7
नेपाल की कुल प्रजनन दर पिछले दशकों में लगातार घट रही है. 1990 के दशक में यह लगभग 4-5 बच्चे प्रति महिला थी. 2022 में यह घटकर 2.1 हो गई, और 2023 में यह लगभग 1.98 रिकॉर्ड की गई.
नेपाल की कुल प्रजनन दर पिछले दशकों में लगातार घट रही है. 1990 के दशक में यह लगभग 4-5 बच्चे प्रति महिला थी. 2022 में यह घटकर 2.1 हो गई, और 2023 में यह लगभग 1.98 रिकॉर्ड की गई.
6/7
2024 के आंकड़े बताते हैं कि यह और घटकर 1.85 से 1.78 के बीच पहुंच गई. 2025 में अनुमानित प्रजनन दर लगभग 1.76 से 1.8 के बीच रहेगी.
2024 के आंकड़े बताते हैं कि यह और घटकर 1.85 से 1.78 के बीच पहुंच गई. 2025 में अनुमानित प्रजनन दर लगभग 1.76 से 1.8 के बीच रहेगी.
7/7
गिरावट के कई कारण हैं जैसे- परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक साधनों की आसान पहुंच, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन और आर्थिक अवसरों का बदलाव. इस गिरावट का मतलब यह है कि महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं.
गिरावट के कई कारण हैं जैसे- परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक साधनों की आसान पहुंच, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन और आर्थिक अवसरों का बदलाव. इस गिरावट का मतलब यह है कि महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं.
Published at : 08 Nov 2025 04:41 PM (IST)
Tags :
नेपाल Fertility Rate In Nepal Nepal Girls Motherhood Age

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget