नेपाल की लड़कियां सिर्फ इतनी-सी उम्र में बन जाती हैं मां, कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?

गिरावट के कई कारण हैं जैसे- परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक साधनों की आसान पहुंच, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन और आर्थिक अवसरों का बदलाव. इस गिरावट का मतलब यह है कि महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं.