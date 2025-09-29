हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weird Wedding Rituals: शादी के बाद आशीर्वाद नहीं, यहां दूल्हे को उल्टा लटकाकर जूतों से होती है पिटाई

Weird Wedding Rituals: शादी के बाद आशीर्वाद नहीं, यहां दूल्हे को उल्टा लटकाकर जूतों से होती है पिटाई

Weird Wedding Rituals: दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां शादी की अनोखी रस्म में दूल्हे को उल्टा लटका कर जूते, डंडे से मार झेलना पड़ता है. यह अनोखा रिवाज दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य की परीक्षा के लिए है.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Weird Wedding Rituals: दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां शादी की अनोखी रस्म में दूल्हे को उल्टा लटका कर जूते, डंडे से मार झेलना पड़ता है. यह अनोखा रिवाज दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य की परीक्षा के लिए है.

Weird Wedding Rituals: शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि संस्कृतियों, परंपराओं और कभी-कभी अजीबोगरीब रस्मों का संगम भी होती है. दुनिया भर में शादियों में कुछ ऐसे रिवाज देखे जाते हैं जिन्हें जानकर हर कोई चौंक सकता है. दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां शादी की एक रस्म इन्हीं अनोखी परंपराओं में से एक है, जो दूल्हे के लिए खास होती है. चलिए जानें.

यह रस्म साउथ कोरिया में निभाई जाती है. इसमें दूल्हे को शादी से पहले एक अजीब रस्म निभानी होती है. सबसे पहले, दुल्हन के दोस्त दूल्हे के जूते उतारकर उसे उल्टा लटका देते हैं.
यह रस्म साउथ कोरिया में निभाई जाती है. इसमें दूल्हे को शादी से पहले एक अजीब रस्म निभानी होती है. सबसे पहले, दुल्हन के दोस्त दूल्हे के जूते उतारकर उसे उल्टा लटका देते हैं.
इसके बाद उसके तलवों पर जूते, डंडे और येलो कॉर्विना नामक विशेष मछली से हल्का-सा प्रहार किया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रस्म दुल्हन के किसी भी रिश्तेदार या दोस्त की मौजूदगी के बिना ही निभाई जाती है. इसमें सिर्फ दूल्हे के मित्र और रिश्तेदार शामिल होते हैं.
इसके बाद उसके तलवों पर जूते, डंडे और येलो कॉर्विना नामक विशेष मछली से हल्का-सा प्रहार किया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रस्म दुल्हन के किसी भी रिश्तेदार या दोस्त की मौजूदगी के बिना ही निभाई जाती है. इसमें सिर्फ दूल्हे के मित्र और रिश्तेदार शामिल होते हैं.
माना जाता है कि इस रस्म से दूल्हा शादीशुदा जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है. जो भी कठिनाइयां जीवन में आएंगी, उनका सामना करने की क्षमता उसे पहले से ही मिल जाती है.
माना जाता है कि इस रस्म से दूल्हा शादीशुदा जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है. जो भी कठिनाइयां जीवन में आएंगी, उनका सामना करने की क्षमता उसे पहले से ही मिल जाती है.
साथ ही, यह रस्म दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक भी मानी जाती है. रस्म पूरी होने के दौरान दूल्हे को जोर-जोर से मार झेलनी पड़ती है, लेकिन उसे अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखना होता है. इसे देखकर दुल्हन के सामने उसकी बहादुरी और सहनशीलता साबित होती है.
साथ ही, यह रस्म दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक भी मानी जाती है. रस्म पूरी होने के दौरान दूल्हे को जोर-जोर से मार झेलनी पड़ती है, लेकिन उसे अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखना होता है. इसे देखकर दुल्हन के सामने उसकी बहादुरी और सहनशीलता साबित होती है.
समय के साथ यह रस्म काफी बदल चुकी है. पहले दूल्हे पर असल में प्रहार किए जाते थे, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से मनोरंजन और मजाक के तौर पर मनाया जाता है.
समय के साथ यह रस्म काफी बदल चुकी है. पहले दूल्हे पर असल में प्रहार किए जाते थे, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से मनोरंजन और मजाक के तौर पर मनाया जाता है.
आजकल यह रस्म दूल्हे और उसके दोस्तों के बीच हंसी-खुशी और मस्ती का एक हिस्सा बन गई है. दक्षिण कोरिया की इस रस्म की तरह ही, दुनिया भर में शादी की कई अजीबोगरीब और रोचक रस्में देखी जाती हैं.
आजकल यह रस्म दूल्हे और उसके दोस्तों के बीच हंसी-खुशी और मस्ती का एक हिस्सा बन गई है. दक्षिण कोरिया की इस रस्म की तरह ही, दुनिया भर में शादी की कई अजीबोगरीब और रोचक रस्में देखी जाती हैं.
भारत में दुल्हे के जूते छुपाने की परंपरा, अफ्रीका में ब्राइड रेस या जापान में समुराई थीम वाली शादी, सभी अपने आप में अद्भुत और हैरान कर देने वाली हैं.
भारत में दुल्हे के जूते छुपाने की परंपरा, अफ्रीका में ब्राइड रेस या जापान में समुराई थीम वाली शादी, सभी अपने आप में अद्भुत और हैरान कर देने वाली हैं.
Published at : 29 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Embed widget