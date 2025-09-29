एक्सप्लोरर
Weird Wedding Rituals: शादी के बाद आशीर्वाद नहीं, यहां दूल्हे को उल्टा लटकाकर जूतों से होती है पिटाई
Weird Wedding Rituals: दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां शादी की अनोखी रस्म में दूल्हे को उल्टा लटका कर जूते, डंडे से मार झेलना पड़ता है. यह अनोखा रिवाज दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य की परीक्षा के लिए है.
Weird Wedding Rituals: शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि संस्कृतियों, परंपराओं और कभी-कभी अजीबोगरीब रस्मों का संगम भी होती है. दुनिया भर में शादियों में कुछ ऐसे रिवाज देखे जाते हैं जिन्हें जानकर हर कोई चौंक सकता है. दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां शादी की एक रस्म इन्हीं अनोखी परंपराओं में से एक है, जो दूल्हे के लिए खास होती है. चलिए जानें.
Published at : 29 Sep 2025 03:23 PM (IST)
