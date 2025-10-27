यहां सजता है मियां-बीवी का बाजार, मंडी से दूल्हा-दुल्हन खरीदते हैं लोग; मां-बाप लगाते हैं बोली

महंगाई, बढ़ते मकान दाम और करियर के दबाव के बीच वे स्वतंत्र जीवन पसंद करते हैं, लेकिन माता-पिता के लिए मैरिज मार्केट उनके बच्चों के भविष्य का टिकट बन चुका है. दिलचस्प बात यह है कि अब यह ट्रेंड सिर्फ शंघाई तक सीमित नहीं रहा. बीजिंग, चेंगदू, ग्वांगझो और अन्य शहरों में भी इसी तरह के विवाह बाजार देखने को मिल रहे हैं.