यहां सजता है मियां-बीवी का बाजार, मंडी से दूल्हा-दुल्हन खरीदते हैं लोग; मां-बाप लगाते हैं बोली
Wedding Market: इस देश में शादी अब प्यार नहीं, बल्कि समाज और परिवार की उम्मीदों का सौदा बन गई है. यहां शादी के बाजार में मां-बाप भी अपने बच्चों के लिए रिश्तों के सौदागर बन जाते हैं.
कल्पना कीजिए एक ऐसे बाजार की, जहां लोग कपड़े या कार नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए जीवनसाथी ढूंढने आते हैं. वहां छाते, पोस्टर और फोल्डिंग कुर्सियों के बीच झूलती उम्मीदें, रिश्तों के इश्तेहारों की तरह टंगी होती हैं. हर चेहरा कुछ तलाशता है, कोई दुल्हन के लिए अच्छा घर, तो कोई दूल्हे के लिए परफेक्ट लड़की. यह कहानी है चीन के मैरिज मार्केट की, जहां शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि समाज का दबाव बन चुकी है.
Published at : 27 Oct 2025 03:44 PM (IST)
