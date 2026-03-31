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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजKerosene Production: किस देश में होता है केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन, तेल और गैस संकट के बीच हुई वापसी

Kerosene Production: किस देश में होता है केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन, तेल और गैस संकट के बीच हुई वापसी

Kerosene Production: दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है. इसी बीच जानते हैं कौन सा देश केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 31 Mar 2026 03:53 PM (IST)
Kerosene Production: दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है. इसी बीच जानते हैं कौन सा देश केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.

Kerosene Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच एक पुराना ईंधन फिर से वापसी कर रहा है. इसका नाम है केरोसिन. कभी कई शहरी अर्थव्यवस्थाओं में पुराना माने जाने वाला यह ईंधन अब एलपीजी की बढ़ती कीमत और आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में फिर से सामने आ रहा है. आइए जानते हैं की कौन सा देश केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.

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केरोसिन उत्पादन में जापान सबसे आगे है. यह दुनिया के कुल उत्पादन में 22% से ज्यादा का योगदान देता है. रोजाना 3 लाख बैरल से ज्यादा के अनुमानित उत्पादन के साथ यह देश दुनिया भर में आपूर्ति को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है.
केरोसिन उत्पादन में जापान सबसे आगे है. यह दुनिया के कुल उत्पादन में 22% से ज्यादा का योगदान देता है. रोजाना 3 लाख बैरल से ज्यादा के अनुमानित उत्पादन के साथ यह देश दुनिया भर में आपूर्ति को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है.
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जापान के बाद स्पेन, भारत, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश दुनिया भर के उत्पादन पर हावी हैं. यह सभी देश मिलकर बाजार का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं.
जापान के बाद स्पेन, भारत, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश दुनिया भर के उत्पादन पर हावी हैं. यह सभी देश मिलकर बाजार का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं.
Published at : 31 Mar 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Fuel Crisis US Israel Iran War Kerosene Production

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