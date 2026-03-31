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Kerosene Production: किस देश में होता है केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन, तेल और गैस संकट के बीच हुई वापसी
Kerosene Production: दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट का सामना कर रही है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है. इसी बीच जानते हैं कौन सा देश केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.
Kerosene Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच एक पुराना ईंधन फिर से वापसी कर रहा है. इसका नाम है केरोसिन. कभी कई शहरी अर्थव्यवस्थाओं में पुराना माने जाने वाला यह ईंधन अब एलपीजी की बढ़ती कीमत और आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में फिर से सामने आ रहा है. आइए जानते हैं की कौन सा देश केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है.
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Published at : 31 Mar 2026 03:53 PM (IST)
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किस देश में होता है केरोसिन का सबसे ज्यादा उत्पादन, तेल और गैस संकट के बीच हुई वापसी
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