केरोसिन उत्पादन में जापान सबसे आगे है. यह दुनिया के कुल उत्पादन में 22% से ज्यादा का योगदान देता है. रोजाना 3 लाख बैरल से ज्यादा के अनुमानित उत्पादन के साथ यह देश दुनिया भर में आपूर्ति को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है.