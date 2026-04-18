यूरेनियम से कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं इसकी संख्या तय नहीं है. यह पूरी तरह से उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है. वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए लगभग 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है. ईरान के भंडार में मौजूद यूरेनियम लगभग 60% तक एनरिच्ड है.