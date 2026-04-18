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Iran Uranium: अमेरिका को ईरान सौंपेगा 450 किलोग्राम यूरेनियम! इससे कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं?
Iran Uranium: अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस यूरेनियम से कितने परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं.
Iran Uranium: अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव जारी है. अब इन दोनों देशों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यह विवाद इस दावे को लेकर है कि ईरान अमेरिका को 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंप सकता है. हालांकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम से कितने परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 05:27 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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