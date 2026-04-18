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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIran Uranium: अमेरिका को ईरान सौंपेगा 450 किलोग्राम यूरेनियम! इससे कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं?

Iran Uranium: अमेरिका को ईरान सौंपेगा 450 किलोग्राम यूरेनियम! इससे कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं?

Iran Uranium: अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस यूरेनियम से कितने परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Apr 2026 05:27 PM (IST)
Iran Uranium: अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस यूरेनियम से कितने परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं.

Iran Uranium: अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव जारी है. अब इन दोनों देशों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यह विवाद इस दावे को लेकर है कि ईरान अमेरिका को 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंप सकता है. हालांकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम से कितने परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं.

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यूरेनियम से कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं इसकी संख्या तय नहीं है. यह पूरी तरह से उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है. वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए लगभग 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है. ईरान के भंडार में मौजूद यूरेनियम लगभग 60% तक एनरिच्ड है.
यूरेनियम से कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं इसकी संख्या तय नहीं है. यह पूरी तरह से उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है. वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए लगभग 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है. ईरान के भंडार में मौजूद यूरेनियम लगभग 60% तक एनरिच्ड है.
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अगर लगभग 400 से 450 किलोग्राम यूरेनियम को 90% शुद्धता तक एनरिच किया जाए तो विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि यह लगभग 10 से 15 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होगा.
अगर लगभग 400 से 450 किलोग्राम यूरेनियम को 90% शुद्धता तक एनरिच किया जाए तो विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि यह लगभग 10 से 15 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होगा.
Published at : 18 Apr 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Nuclear Weapons Iran Uranium Enrichment Level

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