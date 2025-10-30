एक्सप्लोरर
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
Tobacco Consumption In UP Girls: क्या आप जानते हैं कि यूपी में अब सिगरेट के धुएं में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी छल्ले उड़ाती नजर आ रही हैं. आइए जानें कि यह कितनी उम्र से शुरू हो जाता है.
उत्तर प्रदेश की हवा में कुछ बदल रहा है और यह बदलाव चिंता की घंटी है. स्कूल-कॉलेज की उम्र में जहां लड़कियां सपनों की उड़ान भरती थीं, अब कुछ लड़कियां उसी उम्र में सिगरेट का धुआं उड़ाने लगी हैं. एक हालिया सर्वे ने चौंकाने वाला सच सामने लाया है. यूपी की किशोरियां सिगरेट और तंबाकू सेवन में अब लड़कों से आगे निकल रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Oct 2025 03:00 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्रॉपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
विश्व
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
क्रिकेट
T20I में सिर्फ इन 5 बल्लेबाजों ने किया है 150 छक्के लगाने का कारनामा, भारत के 2 सुपरस्टार भी लिस्ट में शामिल
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion