यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?

चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कियों का प्रतिशत 24% है, जबकि लड़कों का 22%. यानी, स्कूल जाने वाली हर चौथी लड़की किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है. कई किशोरियां तो 13-14 साल की उम्र में ही धूम्रपान की शुरुआत कर देती हैं.