यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?

यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?

Tobacco Consumption In UP Girls: क्या आप जानते हैं कि यूपी में अब सिगरेट के धुएं में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी छल्ले उड़ाती नजर आ रही हैं. आइए जानें कि यह कितनी उम्र से शुरू हो जाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Tobacco Consumption In UP Girls: क्या आप जानते हैं कि यूपी में अब सिगरेट के धुएं में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी छल्ले उड़ाती नजर आ रही हैं. आइए जानें कि यह कितनी उम्र से शुरू हो जाता है.

उत्तर प्रदेश की हवा में कुछ बदल रहा है और यह बदलाव चिंता की घंटी है. स्कूल-कॉलेज की उम्र में जहां लड़कियां सपनों की उड़ान भरती थीं, अब कुछ लड़कियां उसी उम्र में सिगरेट का धुआं उड़ाने लगी हैं. एक हालिया सर्वे ने चौंकाने वाला सच सामने लाया है. यूपी की किशोरियां सिगरेट और तंबाकू सेवन में अब लड़कों से आगे निकल रही हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS) के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल स्तर से नीचे के करीब 23% छात्र सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS) के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल स्तर से नीचे के करीब 23% छात्र सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं.
चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कियों का प्रतिशत 24% है, जबकि लड़कों का 22%. यानी, स्कूल जाने वाली हर चौथी लड़की किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है. कई किशोरियां तो 13-14 साल की उम्र में ही धूम्रपान की शुरुआत कर देती हैं.
चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कियों का प्रतिशत 24% है, जबकि लड़कों का 22%. यानी, स्कूल जाने वाली हर चौथी लड़की किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है. कई किशोरियां तो 13-14 साल की उम्र में ही धूम्रपान की शुरुआत कर देती हैं.
इस प्रवृत्ति के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण हैं. सामाजिक दबाव, यानी दोस्तों के बीच फिट दिखने या ग्रुप में शामिल होने की चाह होती है. जब साथी सिगरेट पीते हैं, तो बाकी भी इसे कूल समझने लगते हैं.
इस प्रवृत्ति के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण हैं. सामाजिक दबाव, यानी दोस्तों के बीच फिट दिखने या ग्रुप में शामिल होने की चाह होती है. जब साथी सिगरेट पीते हैं, तो बाकी भी इसे कूल समझने लगते हैं.
अगर घर में कोई सदस्य धूम्रपान करता है, तो बच्चों पर उसका असर गहरा पड़ता है. इसके अलावा बहुत सी किशोरियां यह मानती हैं कि सिगरेट पीने से वे ज्यादा एडल्ट लगेंगी.
अगर घर में कोई सदस्य धूम्रपान करता है, तो बच्चों पर उसका असर गहरा पड़ता है. इसके अलावा बहुत सी किशोरियां यह मानती हैं कि सिगरेट पीने से वे ज्यादा एडल्ट लगेंगी.
WHO की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में हर तीन में से एक छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है.
WHO की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में हर तीन में से एक छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है.
दिलचस्प बात यह भी है कि तंबाकू छोड़ने की कोशिश में भी लड़कियां लड़कों से ज्यादा आगे हैं. लगभग 40% किशोरियां मानती हैं कि वे इस लत से बाहर निकलना चाहती हैं.
दिलचस्प बात यह भी है कि तंबाकू छोड़ने की कोशिश में भी लड़कियां लड़कों से ज्यादा आगे हैं. लगभग 40% किशोरियां मानती हैं कि वे इस लत से बाहर निकलना चाहती हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम उम्र में धूम्रपान शुरू करने से शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर पड़ता है. इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता घटती है, हार्मोनल बदलाव प्रभावित होते हैं, और भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम उम्र में धूम्रपान शुरू करने से शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर पड़ता है. इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता घटती है, हार्मोनल बदलाव प्रभावित होते हैं, और भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
Published at : 30 Oct 2025 03:00 PM (IST)
