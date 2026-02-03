एक्सप्लोरर
बजट में चमड़ा सस्ता होने का ऐलान, जानें अब कितने में मिलेगा Woodland का 5000 वाला जूता?
बजट 2026 में चमड़े और फुटवियर पर टैक्स कम होने की घोषणा से उद्योग को फायदा मिलेगा. इसके परिणामस्वरूप Woodland जैसे ब्रांडेड जूतों की कीमतों में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है.
बजट 2026 में वित्त मंत्री ने सिर्फ बड़े- बड़े बिंदुओं की बात नहीं की, बल्कि आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले छोटे-छोटे सामानों पर भी बड़ा ऐलान किया. चमड़े और जूतों जैसे रोजमर्रा के उपयोगी सामान अब सस्ते होने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि 5000 रुपये वाला ब्रांडेड Woodland का जूता अब कितने में मिलेगा? क्या प्रसिद्ध ब्रांड के जूते वास्तव में सस्ते होंगे, और इसका असर आपको कितना महसूस होगा? आइए जानें.
Published at : 03 Feb 2026 08:44 AM (IST)
