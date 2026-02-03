बजट में चमड़ा सस्ता होने का ऐलान, जानें अब कितने में मिलेगा Woodland का 5000 वाला जूता?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबजट में चमड़ा सस्ता होने का ऐलान, जानें अब कितने में मिलेगा Woodland का 5000 वाला जूता?

बजट 2026 में चमड़े और फुटवियर पर टैक्स कम होने की घोषणा से उद्योग को फायदा मिलेगा. इसके परिणामस्वरूप Woodland जैसे ब्रांडेड जूतों की कीमतों में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Feb 2026 08:44 AM (IST)
बजट 2026 में वित्त मंत्री ने सिर्फ बड़े- बड़े बिंदुओं की बात नहीं की, बल्कि आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले छोटे-छोटे सामानों पर भी बड़ा ऐलान किया. चमड़े और जूतों जैसे रोजमर्रा के उपयोगी सामान अब सस्ते होने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि 5000 रुपये वाला ब्रांडेड Woodland का जूता अब कितने में मिलेगा? क्या प्रसिद्ध ब्रांड के जूते वास्तव में सस्ते होंगे, और इसका असर आपको कितना महसूस होगा? आइए जानें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में कई ऐसे बदलाव किए हैं जो आम जनता के लिए राहत लेकर आएंगे. सरकार ने चमड़े, फुटवियर और संबंधित उत्पादों पर टैक्स में कटौती का ऐलान किया है.
खासकर आयात से जुड़ी कस्टम ड्यूटी को आसान बनाया गया है, जिससे इन वस्तुओं के निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद है. इससे जूते, चमड़े के बैग और अन्य सामानों की कीमतों में कमी आने की संभावना बढ़ गई है.
Published at : 03 Feb 2026 08:44 AM (IST)
