यहां बर्फ जैसे सफेद 'रूई के पहाड़ों' पर बहता है अनोखा झरना, स्वर्ग कम नहीं है यह जगह

यहां बर्फ जैसे सफेद ‘रूई के पहाड़ों’ पर बहता है अनोखा झरना, स्वर्ग कम नहीं है यह जगह

Pamukkale Village Waterfall: दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां सिर्फ सफेद पहाड़ों का नजारा ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी प्राकृतिक प्रक्रिया और इतिहास का संगम है. चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Sep 2025 06:46 PM (IST)
Pamukkale Village Waterfall: दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां सिर्फ सफेद पहाड़ों का नजारा ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी प्राकृतिक प्रक्रिया और इतिहास का संगम है. चलिए जानें.

Pamukkale Village Waterfall: दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इनमें से एक है तुर्किए का पमुक्कले जिसे स्थानीय लोग कॉटन कैसल यानी कपास का किला भी कहते हैं. यह जगह अपनी अनोखी खूबसूरती और प्राकृतिक संरचना के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां सफेद सीढ़ीनुमा पहाड़ दिखाई देते हैं, जिन पर गरम पानी बहता रहता है. दूर से देखने पर यह सीन बिल्कुल बर्फ की वादियों जैसा लगता है. चलिए इसके बारे में और जानें.

तुर्किए में ये पहाड़ ट्रैवर्टाइन नामक खनिज से बने हैं. पमुक्कले तुर्की के डेनिजली प्रांत में स्थित है और यह क्षेत्र हजारों सालों से एक थर्मल स्पा के रूप में जाना जाता है. यहां से निकलने वाले गरम पानी के झरने खनिज से भरपूर होते हैं.
तुर्किए में ये पहाड़ ट्रैवर्टाइन नामक खनिज से बने हैं. पमुक्कले तुर्की के डेनिजली प्रांत में स्थित है और यह क्षेत्र हजारों सालों से एक थर्मल स्पा के रूप में जाना जाता है. यहां से निकलने वाले गरम पानी के झरने खनिज से भरपूर होते हैं.
इन झरनों को औषधीय गुणों वाला भी माना जाता है. रोमन साम्राज्य के समय से ही लोग इस पानी का इस्तेमाल बीमारियों से राहत पाने के लिए करते रहे हैं. यही वजह है कि पमुक्कले के आसपास प्राचीन शहर हिएरापोलिस के खंडहर भी मौजूद हैं.
इन झरनों को औषधीय गुणों वाला भी माना जाता है. रोमन साम्राज्य के समय से ही लोग इस पानी का इस्तेमाल बीमारियों से राहत पाने के लिए करते रहे हैं. यही वजह है कि पमुक्कले के आसपास प्राचीन शहर हिएरापोलिस के खंडहर भी मौजूद हैं.
यूनेस्को ने पमुक्कले और हिएरापोलिस दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मेंशन किया गया है. यहां की सबसे खास बात है पहाड़ों की सीढ़ीनुमा संरचना. जब गरम पानी चट्टानों से नीचे की ओर बहता है, तो उसमें मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जमकर सफेद परत बना देता है.
यूनेस्को ने पमुक्कले और हिएरापोलिस दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मेंशन किया गया है. यहां की सबसे खास बात है पहाड़ों की सीढ़ीनुमा संरचना. जब गरम पानी चट्टानों से नीचे की ओर बहता है, तो उसमें मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जमकर सफेद परत बना देता है.
धीरे-धीरे यह परतें मोटी होती जाती हैं और सीढ़ियों जैसा शेप बना लेती हैं. यही नेचुरल प्रॉसेस लाखों सालों से चलती आ रही है और आज पमुक्कले का अनोखा नजारा दुनिया के सामने है.
धीरे-धीरे यह परतें मोटी होती जाती हैं और सीढ़ियों जैसा शेप बना लेती हैं. यही नेचुरल प्रॉसेस लाखों सालों से चलती आ रही है और आज पमुक्कले का अनोखा नजारा दुनिया के सामने है.
पर्यटकों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां आने वाले लोग इन नेचुरल तालाबों में नहाकर थर्मल पानी का मजा लेते हैं. कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से त्वचा से जुड़ी समस्याओं, हड्डियों के दर्द और पाचन संबंधी दिक्कतों में राहत मिलती है.
पर्यटकों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां आने वाले लोग इन नेचुरल तालाबों में नहाकर थर्मल पानी का मजा लेते हैं. कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से त्वचा से जुड़ी समस्याओं, हड्डियों के दर्द और पाचन संबंधी दिक्कतों में राहत मिलती है.
हालांकि, पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए अब पमुक्कले के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया है, ताकि इन परतों की खूबसूरती और संरचना को बचाया जा सके.
हालांकि, पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए अब पमुक्कले के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया है, ताकि इन परतों की खूबसूरती और संरचना को बचाया जा सके.
पमुक्कले सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुर्की की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है.
पमुक्कले सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुर्की की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है.
Published at : 28 Sep 2025 06:46 PM (IST)
