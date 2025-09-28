एक्सप्लोरर
यहां बर्फ जैसे सफेद ‘रूई के पहाड़ों’ पर बहता है अनोखा झरना, स्वर्ग कम नहीं है यह जगह
Pamukkale Village Waterfall: दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां सिर्फ सफेद पहाड़ों का नजारा ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी प्राकृतिक प्रक्रिया और इतिहास का संगम है. चलिए जानें.
Pamukkale Village Waterfall: दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इनमें से एक है तुर्किए का पमुक्कले जिसे स्थानीय लोग कॉटन कैसल यानी कपास का किला भी कहते हैं. यह जगह अपनी अनोखी खूबसूरती और प्राकृतिक संरचना के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां सफेद सीढ़ीनुमा पहाड़ दिखाई देते हैं, जिन पर गरम पानी बहता रहता है. दूर से देखने पर यह सीन बिल्कुल बर्फ की वादियों जैसा लगता है. चलिए इसके बारे में और जानें.
Published at : 28 Sep 2025 06:46 PM (IST)
