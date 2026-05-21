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Richest Temples In India: भारत के किस मंदिर में है सबसे ज्यादा सोना? जान लें टॉप-5 मंदिरों के नाम
Richest Temples In India: भारत के टॉप 5 सबसे अमीर मंदिरों की जानकारी, जिनमें सोना और चांदी का विशाल भंडार है. श्री पद्मनाभस्वामी, तिरुपति और अन्य प्रमुख मंदिर शामिल हैं. यहां जाने पूरी जानकारी.
भारत में सोने को सिर्फ एक धातु नहीं माना जाता, बल्कि इसे समृद्धि, आस्था का प्रतीक समझा जाता है. शादी-ब्याह हो या कोई खुशी का मौका हर खास मौके पर सोना शुभ माना जाता है. साथ ही हिंदू धर्म में देवी-देवताओं को सोना चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. यही वजह है कि देश के कई बड़े मंदिर आज सोना, चांदी के विशाल खजाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. आज जब सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, तब इन बीच अधिकतम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कौन से मंदिर में सबसे जादा सोना मौजूद है .
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Published at : 21 May 2026 09:37 AM (IST)
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