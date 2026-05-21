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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRichest Temples In India: भारत के किस मंदिर में है सबसे ज्यादा सोना? जान लें टॉप-5 मंदिरों के नाम

Richest Temples In India: भारत के किस मंदिर में है सबसे ज्यादा सोना? जान लें टॉप-5 मंदिरों के नाम

Richest Temples In India: भारत के टॉप 5 सबसे अमीर मंदिरों की जानकारी, जिनमें सोना और चांदी का विशाल भंडार है. श्री पद्मनाभस्वामी, तिरुपति और अन्य प्रमुख मंदिर शामिल हैं. यहां जाने पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 May 2026 09:37 AM (IST)
Richest Temples In India: भारत के टॉप 5 सबसे अमीर मंदिरों की जानकारी, जिनमें सोना और चांदी का विशाल भंडार है. श्री पद्मनाभस्वामी, तिरुपति और अन्य प्रमुख मंदिर शामिल हैं. यहां जाने पूरी जानकारी.

भारत में सोने को सिर्फ एक धातु नहीं माना जाता, बल्कि इसे समृद्धि, आस्था का प्रतीक समझा जाता है. शादी-ब्याह हो या कोई खुशी का मौका हर खास मौके पर सोना शुभ माना जाता है. साथ ही हिंदू धर्म में देवी-देवताओं को सोना चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. यही वजह है कि देश के कई बड़े मंदिर आज सोना, चांदी के विशाल खजाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. आज जब सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, तब इन बीच अधिकतम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कौन से मंदिर में सबसे जादा सोना मौजूद है .

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जब धन की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की, जिसे भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खजाना मौजूद है. इसी के साथ यहां पर लगभग 1500 टन सोना भी है, जिसमें सिक्के,आभूषण और मूर्तियां भी शामिल हैं. साल 2011 में जब मंदिर के कुछ गुप्त तहखाने खोले गए थे, तब पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर टिक गई थी. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है.
जब धन की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की, जिसे भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खजाना मौजूद है. इसी के साथ यहां पर लगभग 1500 टन सोना भी है, जिसमें सिक्के,आभूषण और मूर्तियां भी शामिल हैं. साल 2011 में जब मंदिर के कुछ गुप्त तहखाने खोले गए थे, तब पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर टिक गई थी. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है.
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दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम. ये मंदिर देश के सबसे ज्यादा दान पाने वाले मंदिरों में गिना जाता है. जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और दिल खोलकर दान करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के पास लगभग 10 टन से ज्यादा सोना मौजूद है. कई भक्त यहां अपनी मनोकामना पूरी होने पर सोना, नकद और यहां तक कि अपने बाल भी दान करते हैं.
दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम. ये मंदिर देश के सबसे ज्यादा दान पाने वाले मंदिरों में गिना जाता है. जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और दिल खोलकर दान करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के पास लगभग 10 टन से ज्यादा सोना मौजूद है. कई भक्त यहां अपनी मनोकामना पूरी होने पर सोना, नकद और यहां तक कि अपने बाल भी दान करते हैं.
Published at : 21 May 2026 09:37 AM (IST)
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