जब धन की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की, जिसे भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खजाना मौजूद है. इसी के साथ यहां पर लगभग 1500 टन सोना भी है, जिसमें सिक्के,आभूषण और मूर्तियां भी शामिल हैं. साल 2011 में जब मंदिर के कुछ गुप्त तहखाने खोले गए थे, तब पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर टिक गई थी. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है.