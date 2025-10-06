सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की. यह देश मिडिल ईस्ट में स्थित है और अपनी तेल और गैस की कमाई से इतना समृद्ध है कि वहां के नागरिकों से इनकम टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. सरकार की आय का बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं.