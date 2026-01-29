ज्यादातर बड़े स्विस बैंक सेविंग अकाउंट पर जीरो परसेंट इंटरेस्ट देते हैं. कुछ बैंक 0.% से 1% कम मामूली इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन यह काफी कम है और महंगाई को मात नहीं दे पाता. इसका मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की असली कीमत कम हो जाती है.