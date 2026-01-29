एक्सप्लोरर
Negative Interest In Bank: पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज
Negative Interest In Bank: दुनिया में एक ऐसा बैंक भी है जो पैसा जमा करने पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देता. बल्कि यह आपसे ही इंटरेस्ट लेता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह बैंक.
Negative Interest In Bank: सोचिए की आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और वह बढ़ने के बजाय कम होने लगे. कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रिटर्न नहीं सिर्फ चार्ज. यह कोई स्कैम या फिर छिपा हुआ धोखा नहीं है. आइए जानते हैं कि वह कौन सा बैंक है जहां पर पैसा जमा करने पर खुद ही इंटरेस्ट देना होता है.
1/6
2/6
Published at : 29 Jan 2026 04:22 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज
जनरल नॉलेज
6 Photos
आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्यों क्रैश होते ही आग के गोले में बदल जाता है विमान, जानिए इसमें डलने वाला फ्यूल कितना खतरनाक
जनरल नॉलेज
7 Photos
बर्फ से ढंके ग्रीनलैंड को क्यों कहते हैं ग्रीनलैंड? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह कहानी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज
जनरल नॉलेज
6 Photos
आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion