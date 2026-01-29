हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेज

Negative Interest In Bank: पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज

Negative Interest In Bank: पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज

Negative Interest In Bank: दुनिया में एक ऐसा बैंक भी है जो पैसा जमा करने पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देता. बल्कि यह आपसे ही इंटरेस्ट लेता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह बैंक.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Jan 2026 04:22 PM (IST)
Negative Interest In Bank: दुनिया में एक ऐसा बैंक भी है जो पैसा जमा करने पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देता. बल्कि यह आपसे ही इंटरेस्ट लेता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह बैंक.

Negative Interest In Bank: सोचिए की आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और वह बढ़ने के बजाय कम होने लगे. कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रिटर्न नहीं सिर्फ चार्ज. यह कोई स्कैम या फिर छिपा हुआ धोखा नहीं है. आइए जानते हैं कि वह कौन सा बैंक है जहां पर पैसा जमा करने पर खुद ही इंटरेस्ट देना होता है.

ज्यादातर बड़े स्विस बैंक सेविंग अकाउंट पर जीरो परसेंट इंटरेस्ट देते हैं. कुछ बैंक 0.% से 1% कम मामूली इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन यह काफी कम है और महंगाई को मात नहीं दे पाता. इसका मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की असली कीमत कम हो जाती है.
स्विस बैंक सिक्योरिटी और गोपनीयता को ज्यादा प्राथमिकता देता है ना की दौलत बढ़ाने को. जमाकर्ताओं को इनाम देने के बजाय कई बैंक कस्टडी फीस या फिर नेगेटिव इंटरेस्ट लगाते हैं.
Published at : 29 Jan 2026 04:22 PM (IST)
