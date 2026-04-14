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जब अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फिर ईरान ने इस पर कैसे जताया अपना हक?
ईरान और US के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया है. इस जलमार्ग पर ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर अपना पूर्ण नियंत्रण और टोल वसूली का दावा कर रहा है.
दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तेल और गैस की सप्लाई पर टिकी है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संकरे रास्ते से गुजरता है. हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच मचे घमासान ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध के मैदान में बदल दिया है. परमाणु विवाद से शुरू हुई यह जंग अब समुद्री सीमाओं पर कब्जे और टोल टैक्स की वसूली तक जा पहुंची है, जिससे वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 08:39 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion