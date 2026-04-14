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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फिर ईरान ने इस पर कैसे जताया अपना हक?

जब अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फिर ईरान ने इस पर कैसे जताया अपना हक?

ईरान और US के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया है. इस जलमार्ग पर ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर अपना पूर्ण नियंत्रण और टोल वसूली का दावा कर रहा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 14 Apr 2026 08:39 AM (IST)
ईरान और US के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया है. इस जलमार्ग पर ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर अपना पूर्ण नियंत्रण और टोल वसूली का दावा कर रहा है.

दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तेल और गैस की सप्लाई पर टिकी है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संकरे रास्ते से गुजरता है. हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच मचे घमासान ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध के मैदान में बदल दिया है. परमाणु विवाद से शुरू हुई यह जंग अब समुद्री सीमाओं पर कब्जे और टोल टैक्स की वसूली तक जा पहुंची है, जिससे वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

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ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य और कूटनीतिक तनातनी में 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है. 4 मार्च के बाद से इस जलमार्ग को बंद करने की धमकियों ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी. ईरान ने न केवल इस मार्ग को ब्लॉक करने की कोशिश की, बल्कि अब यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का दावा भी ठोक दिया है.
ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य और कूटनीतिक तनातनी में 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है. 4 मार्च के बाद से इस जलमार्ग को बंद करने की धमकियों ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी. ईरान ने न केवल इस मार्ग को ब्लॉक करने की कोशिश की, बल्कि अब यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का दावा भी ठोक दिया है.
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अमेरिका की ओर से की गई जवाबी नाकाबंदी ने इस विवाद को और हवा दे दी है, जिससे परमाणु मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई अब समुद्री वर्चस्व की होड़ में बदल गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है. दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है.
अमेरिका की ओर से की गई जवाबी नाकाबंदी ने इस विवाद को और हवा दे दी है, जिससे परमाणु मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई अब समुद्री वर्चस्व की होड़ में बदल गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है. दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है.
Published at : 14 Apr 2026 08:39 AM (IST)
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Iran US Tension Strait Of Hormuz Owner Of Hormuz

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