जब अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फिर ईरान ने इस पर कैसे जताया अपना हक?

अमेरिका की ओर से की गई जवाबी नाकाबंदी ने इस विवाद को और हवा दे दी है, जिससे परमाणु मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई अब समुद्री वर्चस्व की होड़ में बदल गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है. दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है.