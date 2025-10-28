हमारे पेट में बलगम की एक मोटी परत पेट की भीतरी दीवारों को ढक लेती हैं. यह एक चिपचिपा और जेल जैसा पदार्थ होता है जो एक ढाल की तरह काम करता है. यह एसिड को पेट की परत को सीधा छूने या फिर जलाने से रोकता है.