हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजStomach Acid: ब्लेड को भी पचा सकता है आपका पेट, फिर शरीर के अन्य अंगों को क्यों नहीं पहुंचता नुकसान

Stomach Acid: ब्लेड को भी पचा सकता है आपका पेट, फिर शरीर के अन्य अंगों को क्यों नहीं पहुंचता नुकसान

Stomach Acid: हमारे पेट का एसिड एक रेजर ब्लेड को भी घोल सकता है. लेकिन इसके बावजूद यह खुद पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Stomach Acid: हमारे पेट का एसिड एक रेजर ब्लेड को भी घोल सकता है. लेकिन इसके बावजूद यह खुद पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता. आइए जानते हैं.

Stomach Acid: हमारे पेट के अंदर का एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक रेजर ब्लेड को भी घोल सकता है. यह मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होता है और इतना शक्तिशाली होता है कि समय के साथ धातु को भी पिघला सकता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह एसिड इतना ही शक्तिशाली होता है तो फिर यह पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

1/6
हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है. इसका पीएच स्तर एक और तीन के बीच होता है. यह धातुओं को घोलने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है.
हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है. इसका पीएच स्तर एक और तीन के बीच होता है. यह धातुओं को घोलने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है.
2/6
हमारे पेट में बलगम की एक मोटी परत पेट की भीतरी दीवारों को ढक लेती हैं. यह एक चिपचिपा और जेल जैसा पदार्थ होता है जो एक ढाल की तरह काम करता है. यह एसिड को पेट की परत को सीधा छूने या फिर जलाने से रोकता है.
हमारे पेट में बलगम की एक मोटी परत पेट की भीतरी दीवारों को ढक लेती हैं. यह एक चिपचिपा और जेल जैसा पदार्थ होता है जो एक ढाल की तरह काम करता है. यह एसिड को पेट की परत को सीधा छूने या फिर जलाने से रोकता है.
3/6
इस बलगम के साथ पेट में बाइकार्बोनेट भी होता है. यह एसिड के बढ़ जाने पर उसे निष्क्रिय करता है. बलगम और बाइकार्बोनेट मिलकर एक संतुलित माहौल तैयार करते हैं जो पाचन को सक्षम करते हुए टिशु की रक्षा करता है.
इस बलगम के साथ पेट में बाइकार्बोनेट भी होता है. यह एसिड के बढ़ जाने पर उसे निष्क्रिय करता है. बलगम और बाइकार्बोनेट मिलकर एक संतुलित माहौल तैयार करते हैं जो पाचन को सक्षम करते हुए टिशु की रक्षा करता है.
4/6
इसी के साथ पेट की परत की कोशिकाएं हर तीन से चार दिन में बदल जाती हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि एसिड से होने वाली कोई भी छोटी-मोटी क्षति अल्सर या फिर छेद बनने से पहले ही जल्दी ठीक हो जाए.
इसी के साथ पेट की परत की कोशिकाएं हर तीन से चार दिन में बदल जाती हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि एसिड से होने वाली कोई भी छोटी-मोटी क्षति अल्सर या फिर छेद बनने से पहले ही जल्दी ठीक हो जाए.
5/6
पेट लगातार एसिड का उत्पादन नहीं करता. एसिड सिर्फ तभी बनता है जब भोजन पेट में प्रवेश करता है.
पेट लगातार एसिड का उत्पादन नहीं करता. एसिड सिर्फ तभी बनता है जब भोजन पेट में प्रवेश करता है.
6/6
पेट की परत खास उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं. यह एसिड के प्रति प्रतिरोधी होती हैं. यह कोशिकाएं कसकर पैक होती है जो एसिड को रिसने और टिशु की गहरी परतों को नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं.
पेट की परत खास उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं. यह एसिड के प्रति प्रतिरोधी होती हैं. यह कोशिकाएं कसकर पैक होती है जो एसिड को रिसने और टिशु की गहरी परतों को नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Tags :
Digestion Stomach Acid Bicarbonate

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
यूपी में तीन तहसीलों से मिलकर बनेगा 76वां जिला, कल्याण सिंह नगर के लिए योगी सरकार कर रही तैयारी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget