Stomach Acid: ब्लेड को भी पचा सकता है आपका पेट, फिर शरीर के अन्य अंगों को क्यों नहीं पहुंचता नुकसान
Stomach Acid: हमारे पेट का एसिड एक रेजर ब्लेड को भी घोल सकता है. लेकिन इसके बावजूद यह खुद पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता. आइए जानते हैं.
Stomach Acid: हमारे पेट के अंदर का एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक रेजर ब्लेड को भी घोल सकता है. यह मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होता है और इतना शक्तिशाली होता है कि समय के साथ धातु को भी पिघला सकता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह एसिड इतना ही शक्तिशाली होता है तो फिर यह पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Published at : 28 Oct 2025 11:55 AM (IST)
