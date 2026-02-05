जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?

आज से लगभग पांच सौ साल पहले जब यूरोप के लोग समुद्र पार कर अमेरिका पहुंचे, तब वहां एज्टेक और इंका जैसी शक्तिशाली सभ्यताएं मौजूद थीं. स्पेन के विजेता, जिन्हें कॉन्क्विस्टाडोर कहा जाता है, जैसे हर्नान कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो, इन साम्राज्यों को जीतने के इरादे से आए थे.