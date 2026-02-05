एक्सप्लोरर
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
यूरोप से आए स्पेनिश विजेताओं ने करीब पांच सदियों पहले अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही सत्ता का संतुलन बदल दिया. आइए जानें कि इस दौरान उन्होंने बगैर तोप-तलवार के कैसे जंग जीती.
जब इतिहास में जीत और हार की बात होती है, तो हमारे दिमाग में तलवारें, तोपें और सेनाएं आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा साम्राज्य कुछ ऐसे योद्धाओं के सहारे टूट गया, जो इंसान नहीं थे? करीब 500 साल पहले अमेरिका की धरती पर एक ऐसा खौफनाक हथियार उतरा, जिसे देखकर दुश्मन कांप उठते थे. यह कहानी है उन युद्ध कुत्तों की, जिन्होंने यूरोपीय विजेताओं के लिए जंग का रुख ही बदल दिया.
Published at : 05 Feb 2026 10:04 AM (IST)
