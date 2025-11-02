एक्सप्लोरर
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
Smoking Banned: कपल्स का एक फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है, जहां स्मोकिंग से बचाने के लिए अनोखा कानून बनाया है. वहां अब जेनरेशनल स्मोकिंग प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.
कल्पना कीजिए कि सूरज की सुनहरी किरणें, समुद्र की लहरें और नारियल के पेड़, लेकिन बीच बीच में कोई सिगरेट का धुआं नहीं. मालदीव, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, अब सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ पीढ़ी के लिए भी चर्चा में है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां सरकार ने एक अनोखा और दुनिया का पहला जेनरेशनल स्मोकिंग प्रतिबंध लागू कर दिया है. चलिए इसे समझते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Nov 2025 02:38 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion