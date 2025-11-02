हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजयहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

Smoking Banned: कपल्स का एक फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है, जहां स्मोकिंग से बचाने के लिए अनोखा कानून बनाया है. वहां अब जेनरेशनल स्मोकिंग प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Smoking Banned: कपल्स का एक फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है, जहां स्मोकिंग से बचाने के लिए अनोखा कानून बनाया है. वहां अब जेनरेशनल स्मोकिंग प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.

कल्पना कीजिए कि सूरज की सुनहरी किरणें, समुद्र की लहरें और नारियल के पेड़, लेकिन बीच बीच में कोई सिगरेट का धुआं नहीं. मालदीव, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, अब सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ पीढ़ी के लिए भी चर्चा में है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां सरकार ने एक अनोखा और दुनिया का पहला जेनरेशनल स्मोकिंग प्रतिबंध लागू कर दिया है. चलिए इसे समझते हैं.

1/7
मालदीव की नई नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मा हर व्यक्ति अब कभी भी सिगरेट, तंबाकू उत्पाद या ई-सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता है. चाहे वह स्थानीय नागरिक हो या घूमने आए पर्यटक, नियम सभी पर लागू होगा.
मालदीव की नई नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मा हर व्यक्ति अब कभी भी सिगरेट, तंबाकू उत्पाद या ई-सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता है. चाहे वह स्थानीय नागरिक हो या घूमने आए पर्यटक, नियम सभी पर लागू होगा.
2/7
दुकानदारों को खरीददार की उम्र हर बिक्री से पहले इसे जांचना अनिवार्य है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्झू के आदेश पर यह कानून 1 नवंबर से लागू हो गया है.
दुकानदारों को खरीददार की उम्र हर बिक्री से पहले इसे जांचना अनिवार्य है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्झू के आदेश पर यह कानून 1 नवंबर से लागू हो गया है.
3/7
मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य है जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और एक तंबाकू-मुक्त पीढ़ी तैयार करना है. नए नियम के तहत उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान है.
मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य है जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और एक तंबाकू-मुक्त पीढ़ी तैयार करना है. नए नियम के तहत उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान है.
4/7
किसी नाबालिग को तंबाकू बेचने पर 50,000 रूफिया (लगभग 3,200 डॉलर) का जुर्माना लगेगा, जबकि ई-सिगरेट या वेपिंग करते पकड़े जाने पर 5000 रूफिया (लगभग 320 डॉलर) का जुर्माना होगा.
किसी नाबालिग को तंबाकू बेचने पर 50,000 रूफिया (लगभग 3,200 डॉलर) का जुर्माना लगेगा, जबकि ई-सिगरेट या वेपिंग करते पकड़े जाने पर 5000 रूफिया (लगभग 320 डॉलर) का जुर्माना होगा.
5/7
भारतीय मुद्रा में यह लगभग 28,000 से 2.84 लाख रुपये तक बनता है. यह कानून केवल सिगरेट तक ही सीमित नहीं है. वेपिंग डिवाइस के आयात, बिक्री, वितरण, रखने और इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक है. मालदीव के 1191 आइलैंड्स में फैले पर्यटन स्थलों में अब धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.
भारतीय मुद्रा में यह लगभग 28,000 से 2.84 लाख रुपये तक बनता है. यह कानून केवल सिगरेट तक ही सीमित नहीं है. वेपिंग डिवाइस के आयात, बिक्री, वितरण, रखने और इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक है. मालदीव के 1191 आइलैंड्स में फैले पर्यटन स्थलों में अब धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.
6/7
दक्षिण एशिया में यह कदम खास अहमियत रखता है, क्योंकि क्षेत्र में धूम्रपान बढ़ती समस्या है. यूरोप के कई देशों में भी स्मोकिंग पर नियंत्रण के प्रयास चल रहे हैं. न्यूजीलैंड ने इस नीति को नवंबर 2023 में वापस लिया था, जबकि ब्रिटेन अब विचार कर रहा है.
दक्षिण एशिया में यह कदम खास अहमियत रखता है, क्योंकि क्षेत्र में धूम्रपान बढ़ती समस्या है. यूरोप के कई देशों में भी स्मोकिंग पर नियंत्रण के प्रयास चल रहे हैं. न्यूजीलैंड ने इस नीति को नवंबर 2023 में वापस लिया था, जबकि ब्रिटेन अब विचार कर रहा है.
7/7
ऐसे में मालदीव की यह जेनरेशनल पाबंदी अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यह नीति युवा पीढ़ी को धूम्रपान की आदत से दूर रखकर स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देगी और स्वास्थ्य खर्चों में कमी लाएगी.
ऐसे में मालदीव की यह जेनरेशनल पाबंदी अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यह नीति युवा पीढ़ी को धूम्रपान की आदत से दूर रखकर स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देगी और स्वास्थ्य खर्चों में कमी लाएगी.
Published at : 02 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Maldives Smoking Banned Maldives Smoking Ban

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Madhya Pradesh News: Satna में सांसद के थप्पड़ कांड पर सियासत गरम | Ganesh Singh
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
LIVE: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
यूटिलिटी
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
ट्रेंडिंग
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget