यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

ऐसे में मालदीव की यह जेनरेशनल पाबंदी अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यह नीति युवा पीढ़ी को धूम्रपान की आदत से दूर रखकर स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देगी और स्वास्थ्य खर्चों में कमी लाएगी.