भारतीयों के लिए किस देश का वीजा सबसे ज्यादा महंगा? दिमाग में US-UK आया तो गलत है आपका जवाब

विदेश घूमने का शौक रखने वाले लोगों के लिए भूटान हमेशा से एक पसंदीदा जगह रही है, लेकिन यहां जाने का सपना किसी भी अन्य देश के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है. भूटान का वीजा सिर्फ एक सामान्य प्रवेश अनुमति पत्र नहीं है, बल्कि यह उनके देश को आर्थिक मजबूती देने का एक बड़ा जरिया है.