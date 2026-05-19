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भारतीयों के लिए किस देश का वीजा सबसे ज्यादा महंगा? दिमाग में US-UK आया तो गलत है आपका जवाब
दुनिया का सबसे महंगा वीजा अमेरिका या ब्रिटेन का नहीं बल्कि एक छोटे से देश का है. यह देश अपनी 'हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम' नीति के तहत विदेशी पर्यटकों से हर रात के हिसाब से 100 डॉलर वसूलता है.
जब भी दुनिया के सबसे महंगे वीजा या विदेश यात्रा के खर्च की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों का नाम आता है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में एक छोटा सा पहाड़ी देश सबको पीछे छोड़ देता है. हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे भूटान की. भूटान का वीजा सिस्टम दुनिया में सबसे अनोखा और जेब पर सबसे भारी पड़ने वाला है, जो पर्यटकों से किसी एकमुश्त फीस के बजाय वहां रुकने के दिनों के हिसाब से हर दिन मोटी रकम वसूल करता है.
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Published at : 19 May 2026 06:21 PM (IST)
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