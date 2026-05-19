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भारतीयों के लिए किस देश का वीजा सबसे ज्यादा महंगा? दिमाग में US-UK आया तो गलत है आपका जवाब

दुनिया का सबसे महंगा वीजा अमेरिका या ब्रिटेन का नहीं बल्कि एक छोटे से देश का है. यह देश अपनी 'हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम' नीति के तहत विदेशी पर्यटकों से हर रात के हिसाब से 100 डॉलर वसूलता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 May 2026 06:21 PM (IST)
दुनिया का सबसे महंगा वीजा अमेरिका या ब्रिटेन का नहीं बल्कि एक छोटे से देश का है. यह देश अपनी 'हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम' नीति के तहत विदेशी पर्यटकों से हर रात के हिसाब से 100 डॉलर वसूलता है.

जब भी दुनिया के सबसे महंगे वीजा या विदेश यात्रा के खर्च की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों का नाम आता है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में एक छोटा सा पहाड़ी देश सबको पीछे छोड़ देता है. हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे भूटान की. भूटान का वीजा सिस्टम दुनिया में सबसे अनोखा और जेब पर सबसे भारी पड़ने वाला है, जो पर्यटकों से किसी एकमुश्त फीस के बजाय वहां रुकने के दिनों के हिसाब से हर दिन मोटी रकम वसूल करता है.

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विदेश घूमने का शौक रखने वाले लोगों के लिए भूटान हमेशा से एक पसंदीदा जगह रही है, लेकिन यहां जाने का सपना किसी भी अन्य देश के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है. भूटान का वीजा सिर्फ एक सामान्य प्रवेश अनुमति पत्र नहीं है, बल्कि यह उनके देश को आर्थिक मजबूती देने का एक बड़ा जरिया है.
विदेश घूमने का शौक रखने वाले लोगों के लिए भूटान हमेशा से एक पसंदीदा जगह रही है, लेकिन यहां जाने का सपना किसी भी अन्य देश के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है. भूटान का वीजा सिर्फ एक सामान्य प्रवेश अनुमति पत्र नहीं है, बल्कि यह उनके देश को आर्थिक मजबूती देने का एक बड़ा जरिया है.
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इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि यह विकसित देशों के वीजा खर्च को भी आसानी से मात दे देता है. यही कारण है कि दुनिया के सबसे महंगे वीजा सिस्टम में भूटान का नाम सबसे ऊपर आता है.
इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि यह विकसित देशों के वीजा खर्च को भी आसानी से मात दे देता है. यही कारण है कि दुनिया के सबसे महंगे वीजा सिस्टम में भूटान का नाम सबसे ऊपर आता है.
Published at : 19 May 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Bhutan Tourism Most Expensive Visa Bhutan Visa

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