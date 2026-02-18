एक्सप्लोरर
पैदल चलने वालों को सड़क पर दाएं चलना चाहिए या बाएं, जानें दुनिया के किस देश में क्या नियम?
भारत जैसे देशों में अक्सर लोग बाईं ओर चलने लगते हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा नियम कहते हैं कि पैदल यात्री को गाड़ियों के सामने की दिशा में रहना चाहिए. इस मामले में दुनिया के अन्य देशों में क्या नियम हैं.
सड़क पर चलते समय आपने कभी सोचा है कि पैदल लोगों को दाएं चलना चाहिए या बाएं? ज्यादातर लोग वही जवाब देते हैं जो अपने देश में गाड़ियों के लिए नियम है, लेकिन सच थोड़ा अलग है. दुनिया के ज्यादातर देशों में गाड़ियां दाईं ओर चलती हैं, जबकि कुछ देशों में बाईं ओर. अब सवाल यह है कि पैदल चलने वालों के लिए सबसे सुरक्षित साइड कौन-सी है, और अलग-अलग देशों में इसके पीछे क्या कहानी है?
Published at : 18 Feb 2026 02:19 PM (IST)
