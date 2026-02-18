पैदल चलने वालों को सड़क पर दाएं चलना चाहिए या बाएं, जानें दुनिया के किस देश में क्या नियम?

सड़क सुरक्षा नियमों की मानें तो अगर सड़क पर फुटपाथ नहीं है, तो पैदल यात्री को हमेशा ट्रैफिक की विपरीत दिशा में चलना चाहिए. यानी जहां गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं, वहां पैदल व्यक्ति को दाईं ओर चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहन दिखते रहें. इसी तरह जहां गाड़ियां दाईं ओर चलती हैं, वहां पैदल व्यक्ति को बाईं ओर चलना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.