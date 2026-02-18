हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपैदल चलने वालों को सड़क पर दाएं चलना चाहिए या बाएं, जानें दुनिया के किस देश में क्या नियम?

पैदल चलने वालों को सड़क पर दाएं चलना चाहिए या बाएं, जानें दुनिया के किस देश में क्या नियम?

भारत जैसे देशों में अक्सर लोग बाईं ओर चलने लगते हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा नियम कहते हैं कि पैदल यात्री को गाड़ियों के सामने की दिशा में रहना चाहिए. इस मामले में दुनिया के अन्य देशों में क्या नियम हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 18 Feb 2026 02:20 PM (IST)
भारत जैसे देशों में अक्सर लोग बाईं ओर चलने लगते हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा नियम कहते हैं कि पैदल यात्री को गाड़ियों के सामने की दिशा में रहना चाहिए. इस मामले में दुनिया के अन्य देशों में क्या नियम हैं.

सड़क पर चलते समय आपने कभी सोचा है कि पैदल लोगों को दाएं चलना चाहिए या बाएं? ज्यादातर लोग वही जवाब देते हैं जो अपने देश में गाड़ियों के लिए नियम है, लेकिन सच थोड़ा अलग है. दुनिया के ज्यादातर देशों में गाड़ियां दाईं ओर चलती हैं, जबकि कुछ देशों में बाईं ओर. अब सवाल यह है कि पैदल चलने वालों के लिए सबसे सुरक्षित साइड कौन-सी है, और अलग-अलग देशों में इसके पीछे क्या कहानी है?

1/10
सड़क सुरक्षा नियमों की मानें तो अगर सड़क पर फुटपाथ नहीं है, तो पैदल यात्री को हमेशा ट्रैफिक की विपरीत दिशा में चलना चाहिए. यानी जहां गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं, वहां पैदल व्यक्ति को दाईं ओर चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहन दिखते रहें. इसी तरह जहां गाड़ियां दाईं ओर चलती हैं, वहां पैदल व्यक्ति को बाईं ओर चलना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
सड़क सुरक्षा नियमों की मानें तो अगर सड़क पर फुटपाथ नहीं है, तो पैदल यात्री को हमेशा ट्रैफिक की विपरीत दिशा में चलना चाहिए. यानी जहां गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं, वहां पैदल व्यक्ति को दाईं ओर चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहन दिखते रहें. इसी तरह जहां गाड़ियां दाईं ओर चलती हैं, वहां पैदल व्यक्ति को बाईं ओर चलना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
2/10
भारत में गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं, इसलिए बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वालों को दाईं ओर, यानी ट्रैफिक के सामने की दिशा में चलने की सलाह दी जाती है. इससे सामने से आती गाड़ियों पर नजर रहती है और खतरे की स्थिति में तुरंत किनारे हुआ जा सकता है.
भारत में गाड़ियां बाईं ओर चलती हैं, इसलिए बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वालों को दाईं ओर, यानी ट्रैफिक के सामने की दिशा में चलने की सलाह दी जाती है. इससे सामने से आती गाड़ियों पर नजर रहती है और खतरे की स्थिति में तुरंत किनारे हुआ जा सकता है.
Published at : 18 Feb 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Pedestrian Road Rules Driving Side Walking Rules

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?
कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
जनरल नॉलेज
अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ा रहा एच-1बी वीजा विवाद, जानें भारतीयों पर कितना असर?
अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ा रहा एच-1बी वीजा विवाद, जानें भारतीयों पर कितना असर?
जनरल नॉलेज
Ramadan 2026: रमजान में दुबई की सरकारी घड़ी में बड़ा बदलाव, जानें कितनी घटी ऑफिस टाइमिंग और बढ़ा वर्क फ्रॉम होम?
रमजान में दुबई की सरकारी घड़ी में बड़ा बदलाव, जानें कितनी घटी ऑफिस टाइमिंग और बढ़ा वर्क फ्रॉम होम?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget