एक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?

अगर तकनीकी आंकड़ों की बात करें तो एक गैलन एलएनजी का उपयोग करके एक बड़ा कार्गो शिप लगभग 0.23 से 0.46 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इसे सरल भाषा में समझें तो एक गैलन ईंधन में यह जहाज सिर्फ 230 से 460 मीटर ही आगे बढ़ पाता है.