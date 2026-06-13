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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?

एक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?

समुद्री जहाजों का माइलेज उनकी विशालकाय बनावट के कारण प्रति गैलन काफी कम होता है. हजारों टन वजन ढोने की क्षमता के कारण ये सड़क परिवहन की तुलना में कहीं अधिक किफायती और ईंधन-दक्ष साबित होते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 13 Jun 2026 08:25 AM (IST)
समुद्री जहाजों का माइलेज उनकी विशालकाय बनावट के कारण प्रति गैलन काफी कम होता है. हजारों टन वजन ढोने की क्षमता के कारण ये सड़क परिवहन की तुलना में कहीं अधिक किफायती और ईंधन-दक्ष साबित होते हैं.

दुनिया भर में सामान पहुंचाने के लिए विशालकाय समुद्री जहाज सबसे भरोसेमंद जरिया माने जाते हैं. अक्सर हम कारों या बाइकों के माइलेज की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरों को चीरने वाले इन महाकाय जहाजों का माइलेज कितना होता होगा. खासतौर से जब ईंधन के रूप में एलएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी दक्षता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. एक विशाल मालवाहक जहाज का माइलेज सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन जब इसे इसके द्वारा ढोए जाने वाले हजारों टन वजन के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो यह परिवहन का सबसे किफायती तरीका बनकर उभरता है. आइए जानते हैं कि एक गैलन एलएनजी में एक शिप कितनी दूरी तय कर पाता है और इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है.

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अगर तकनीकी आंकड़ों की बात करें तो एक गैलन एलएनजी का उपयोग करके एक बड़ा कार्गो शिप लगभग 0.23 से 0.46 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इसे सरल भाषा में समझें तो एक गैलन ईंधन में यह जहाज सिर्फ 230 से 460 मीटर ही आगे बढ़ पाता है.
अगर तकनीकी आंकड़ों की बात करें तो एक गैलन एलएनजी का उपयोग करके एक बड़ा कार्गो शिप लगभग 0.23 से 0.46 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इसे सरल भाषा में समझें तो एक गैलन ईंधन में यह जहाज सिर्फ 230 से 460 मीटर ही आगे बढ़ पाता है.
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विशालकाय समुद्री जहाजों का माइलेज उनके भारी-भरकम वजन और महासागर के पानी के प्रतिरोध के कारण प्रति गैलन बहुत ही कम होता है. जहां एक आम कार एक लीटर में कई किलोमीटर चलती है, वहीं ये समुद्री दानव कुछ ही मीटर चलने में गैलन भर ईंधन पी जाते हैं.
विशालकाय समुद्री जहाजों का माइलेज उनके भारी-भरकम वजन और महासागर के पानी के प्रतिरोध के कारण प्रति गैलन बहुत ही कम होता है. जहां एक आम कार एक लीटर में कई किलोमीटर चलती है, वहीं ये समुद्री दानव कुछ ही मीटर चलने में गैलन भर ईंधन पी जाते हैं.
Published at : 13 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Cargo Ship Mileage LNG Fuel Consumption In Ships Marine Engine Efficiency

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