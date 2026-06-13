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एक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?
समुद्री जहाजों का माइलेज उनकी विशालकाय बनावट के कारण प्रति गैलन काफी कम होता है. हजारों टन वजन ढोने की क्षमता के कारण ये सड़क परिवहन की तुलना में कहीं अधिक किफायती और ईंधन-दक्ष साबित होते हैं.
दुनिया भर में सामान पहुंचाने के लिए विशालकाय समुद्री जहाज सबसे भरोसेमंद जरिया माने जाते हैं. अक्सर हम कारों या बाइकों के माइलेज की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरों को चीरने वाले इन महाकाय जहाजों का माइलेज कितना होता होगा. खासतौर से जब ईंधन के रूप में एलएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी दक्षता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. एक विशाल मालवाहक जहाज का माइलेज सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन जब इसे इसके द्वारा ढोए जाने वाले हजारों टन वजन के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो यह परिवहन का सबसे किफायती तरीका बनकर उभरता है. आइए जानते हैं कि एक गैलन एलएनजी में एक शिप कितनी दूरी तय कर पाता है और इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है.
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Published at : 13 Jun 2026 08:25 AM (IST)
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