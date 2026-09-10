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कितना पुराना है सपा का लाल रंग, किसने की थी इस टोपी की शुरुआत?
समाजवादी पार्टी के छात्रसभा के पहनावे का रंग बदलकर नीला हो गया है, हालांकि टोपी का रंग लाल ही है. आइए जान लेते हैं कि आखिर कब सपा में लाल रंग और इस कलर की टोपी का इस्तेमाल शुरु हुआ था.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है. इसी बीच समाजवादी पार्टी अपनी युवा इकाई समाजवादी छात्रसभा के पहनावे में बदलाव को लेकर चर्चा में है. अब छात्रसभा के कार्यकर्ता पारंपरिक लाल टोपी के साथ नीली जींस और टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं. इस नए प्रयोग के बीच सपा के लाल रंग और लाल टोपी के सदियों पुराने इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है.
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Published at : 10 Sep 2026 08:47 PM (IST)
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