Honey City of UP: यूपी के इस शहर को कहते हैं 'सिटी ऑफ हनी', जानिए कैसे पड़ा इसका यह नाम?

Honey City of UP: यूपी के इस शहर को कहते हैं 'सिटी ऑफ हनी', जानिए कैसे पड़ा इसका यह नाम?

Honey City Of UP: हम सभी जानते हैं कि शहद को आयुर्वेद में कितना फायदेमंद बताया गया है और यह कई बीमारियों का उपचार माना जाता है. आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को 'शहद का शहर' कहा जाता है.

23 Sep 2025 08:57 AM (IST)
Honey City Of UP: आयुर्वेद में शहद को अपने औषधीय और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद गुनों के लिए काफी ज्यादा महत्व दिया गया है. शहद पोषक तत्वों और प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है. इसकी मदद से कई बीमारियों का उपचार भी किया जाता है. आज भारत में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर के बारे में जिसे अपने विशाल शहद उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की वजह से 'शहद का शहर' भी कहा जाता है. इसका नाम है सहारनपुर.

सहारनपुर जिला शहद उत्पादन में राज्य में सबसे पहले स्थान पर आता है. इसी वजह से इसे 'शहद का शहर' भी कहा जाता है. क्योंकि यह जगह मधुमक्खी पालन के लिए सबसे सही है इसलिए यहां पूरे साल शहद बनता है.
इस जिले में हर साल 8000 से 10000 क्विंटल शहद का उत्पादन होता है. मधुमक्खी पालने वालों से लेकर शहद को पैक करने वालों तक, यह व्यवसाय हजारों लोगों को फायदा पहुंचता है.
सहारनपुर का शहद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल और मध्य पूर्व के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है.
सहारनपुर में मल्टीफ्लोरल शहद, लीची शहद, तुलसी शहद, रोजवुड शहद, देवदार शहद, अजवाइन शहद और सौंफ शहद जैसी कई किस्में मिलती हैं. हर किस्म का अपना एक अलग स्वाद और स्वास्थ्य लाभ है.
सहारनपुर के शहद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है. इसी के साथ यह व्यवसाय जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है.
यहां पर शहद की कीमत उसकी किस्मत और शुद्धता के आधार पर तय की गई है. ₹500 से लेकर ₹35000 तक की कीमतों में यहां पर शहद उपलब्ध है.
23 Sep 2025 08:57 AM (IST)
Saharanpur Honey Honey City Honey Production UP

Embed widget