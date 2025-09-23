एक्सप्लोरर
Honey City of UP: यूपी के इस शहर को कहते हैं 'सिटी ऑफ हनी', जानिए कैसे पड़ा इसका यह नाम?
Honey City Of UP: हम सभी जानते हैं कि शहद को आयुर्वेद में कितना फायदेमंद बताया गया है और यह कई बीमारियों का उपचार माना जाता है. आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को 'शहद का शहर' कहा जाता है.
Honey City Of UP: आयुर्वेद में शहद को अपने औषधीय और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद गुनों के लिए काफी ज्यादा महत्व दिया गया है. शहद पोषक तत्वों और प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है. इसकी मदद से कई बीमारियों का उपचार भी किया जाता है. आज भारत में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर के बारे में जिसे अपने विशाल शहद उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की वजह से 'शहद का शहर' भी कहा जाता है. इसका नाम है सहारनपुर.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Sep 2025 08:57 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'शहीदों की धरती,' जानिए क्या है इसके पीछे का इतिहास
जनरल नॉलेज
7 Photos
मुगल ही नहीं, अंग्रेज भी भारत के इस राज्य को कभी नहीं बना पाए गुलाम, जान लें इसका नाम
जनरल नॉलेज
8 Photos
दुबई में रहने का है मन तो बैंक में जमा कर लें इतना पैसा, जानें वहां एक महीने का खर्च कितना?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion