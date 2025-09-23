सहारनपुर जिला शहद उत्पादन में राज्य में सबसे पहले स्थान पर आता है. इसी वजह से इसे 'शहद का शहर' भी कहा जाता है. क्योंकि यह जगह मधुमक्खी पालन के लिए सबसे सही है इसलिए यहां पूरे साल शहद बनता है.