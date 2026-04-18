हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCrude Oil Prices Rising: क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत को कितना नुकसान, जानें किन-किन चीजों पर दिखेगा असर?

Crude Oil Prices Rising: क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत को कितना नुकसान, जानें किन-किन चीजों पर दिखेगा असर?

Crude Oil Prices Rising: कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों का असर भारत पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अगर यह कीमत और ज्यादा बढ़ती है तो इसका असर किन-किन चीजों पर पड़ेगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Crude Oil Prices Rising: कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों का असर भारत पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अगर यह कीमत और ज्यादा बढ़ती है तो इसका असर किन-किन चीजों पर पड़ेगा.

Crude Oil Prices Rising: जैसे-जैसे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर के आस-पास पहुंच रही है इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखना शुरू हो गया है. भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है. इस वजह से कीमतों में जरा सी भी बढ़ोतरी के बड़े आर्थिक नतीजे हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसका असर किन-किन चीजों पर पड़ सकता है.

1/6
कच्चे तेल की कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में लगभग 3000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो तेल इंपोर्ट की कुल लागत बढ़कर लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.
कच्चे तेल की कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में लगभग 3000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो तेल इंपोर्ट की कुल लागत बढ़कर लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.
2/6
कच्चे तेल की कीमतों में $10 की बढ़ोतरी से भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.3% से 0.5% तक बढ़ सकता है. इसका मतलब है कि देश एक्सपोर्ट से जितनी कमाई करता है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च करता है.
कच्चे तेल की कीमतों में $10 की बढ़ोतरी से भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.3% से 0.5% तक बढ़ सकता है. इसका मतलब है कि देश एक्सपोर्ट से जितनी कमाई करता है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च करता है.
Published at : 18 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Fuel Prices Inflation Impact Crude Oil Prices Rising

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Inter Caste Marriage: किन जातियों में होती है सबसे ज्यादा इंटर कास्ट मैरिज? होश उड़ा देंगे इस राज्य के आंकड़े
किन जातियों में होती है सबसे ज्यादा इंटर कास्ट मैरिज? होश उड़ा देंगे इस राज्य के आंकड़े
जनरल नॉलेज
Parliament Session 2026: लोकसभा में सांसदों को कैसे मिलता है बोलने का वक्त, क्या होता है अलॉटमेंट प्रोसेस?
लोकसभा में सांसदों को कैसे मिलता है बोलने का वक्त, क्या होता है अलॉटमेंट प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
गर्मी बढ़ते ही क्यों लागू हुआ ग्रेप-1, इसमें किस तरह की होती हैं पाबंदियां?
गर्मी बढ़ते ही क्यों लागू हुआ ग्रेप-1, इसमें किस तरह की होती हैं पाबंदियां?
जनरल नॉलेज
Voting Rules India: क्या वोट नहीं डालने पर आप हो सकते हैं गिरफ्तार, जानें भारत में इसे लेकर क्या हैं नियम?
क्या वोट नहीं डालने पर आप हो सकते हैं गिरफ्तार, जानें भारत में इसे लेकर क्या हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
टेक्नोलॉजी
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget