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Crude Oil Prices Rising: क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत को कितना नुकसान, जानें किन-किन चीजों पर दिखेगा असर?
Crude Oil Prices Rising: कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों का असर भारत पर भी पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि अगर यह कीमत और ज्यादा बढ़ती है तो इसका असर किन-किन चीजों पर पड़ेगा.
Crude Oil Prices Rising: जैसे-जैसे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर के आस-पास पहुंच रही है इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखना शुरू हो गया है. भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है. इस वजह से कीमतों में जरा सी भी बढ़ोतरी के बड़े आर्थिक नतीजे हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसका असर किन-किन चीजों पर पड़ सकता है.
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Published at : 18 Apr 2026 06:54 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion