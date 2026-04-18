कच्चे तेल की कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में लगभग 3000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो तेल इंपोर्ट की कुल लागत बढ़कर लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.