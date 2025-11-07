इस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’

Richest City In The World: दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां, हर घर करोड़ों का है, लेकिन शांति और सादगी उसका सबसे बड़ा गहना है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Nov 2025 06:59 AM (IST)
कभी सोचा है कि अगर एक गली में गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आपके पड़ोसी हों तो जिंदगी कैसी लगेगी? हम और आप शायद इस बात की कल्पना भी न कर सकें, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां यह किसी फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है. इस शहर की हर सड़क, हर कोना करोड़पतियों से भरा है, जहां एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि टेक वर्ल्ड के दिग्गज रहते हैं.

कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में बसा अथेरटन सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट रेजिडेंशियल जोन माना जाता है. यहां की गिनती ऐसे शहरों में होती है, जहां अरबपतियों की भीड़ लगती है और करोड़पति तो बस आम बात हैं. यहां की हर गली, हर कोना ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’ का हिस्सा है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अथेरटन अमेरिका का सबसे महंगा जिप कोड है. यहां के मकानों की औसत कीमत 10 से 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 83 करोड़ से लेकर 830 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.
इतना ही नहीं, यहां रहने वाले लोगों की वार्षिक घरेलू आय 250,000 डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) से लेकर 525,000 डॉलर (करीब 4.6 करोड़ रुपये) तक होती है, जो अमेरिका की औसत आय से कई गुना ज्यादा है.
यहां के निवासी कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर और गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट जैसे नाम इसी इलाके में रहते हैं.
यहां के निवासी सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि टेक इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली लोग हैं जो दुनिया की दिशा तय करते हैं. अथेरटन की सबसे बड़ी खासियत इसका सुकून और प्राइवेसी है. यहां की सड़कें चौड़ी हैं, घरों के चारों ओर ऊंचे पेड़ और हरियाली है, जो इसे बाकी इलाकों से अलग बनाते हैं.
मीडिया की नजरों से दूर, यह जगह हाई-प्रोफाइल लोगों के लिए किसी प्राइवेट पैराडाइज से कम नहीं है. यहां के घरों की भव्यता भी देखने लायक होती है. हर घर में विशाल लॉन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, गेस्ट हाउस और हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सुविधाएं होती हैं.
यही वजह है कि इस शहर को साइलेंट रिच जोन भी कहा जाता है, जहां हर कोई बेहद अमीर है, लेकिन दिखावा नहीं करता है. अथेरटन सिर्फ लक्जरी लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा के लिहाज से भी खास माना जाता है. यहां के स्कूल अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे स्कूलों में शुमार हैं, जहां ट्यूशन फीस आम परिवार की सालाना आय से ज्यादा होती है.
Published at : 07 Nov 2025 06:59 AM (IST)
