एक्सप्लोरर
इस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’
Richest City In The World: दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां, हर घर करोड़ों का है, लेकिन शांति और सादगी उसका सबसे बड़ा गहना है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.
कभी सोचा है कि अगर एक गली में गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आपके पड़ोसी हों तो जिंदगी कैसी लगेगी? हम और आप शायद इस बात की कल्पना भी न कर सकें, लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां यह किसी फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है. इस शहर की हर सड़क, हर कोना करोड़पतियों से भरा है, जहां एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि टेक वर्ल्ड के दिग्गज रहते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 06:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन देशों के पास हैं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां, समंदर की गहराई में मचा देती हैं आतंक
जनरल नॉलेज
6 Photos
विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है, जानें भारत में कितना है इसका योगदान
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में चिल्ला-चिल्लाकर फट जाएगा गला लेकिन सुनाई नहीं देगी आवाज, जानते हैं क्यों?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस झील के पानी में जिंदा रह सकते हैं दूसरे ग्रह के इंसान, नासा वाले भी आकर करते हैं रिसर्च
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या सच में सूरज के अंदर समा सकती हैं 1 मिलियन धरती, आखिर कितना बड़ा है इसका आकार?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन देशों के पास हैं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां, समंदर की गहराई में मचा देती हैं आतंक
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion