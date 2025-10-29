एक्सप्लोरर
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
Restaurants That Charges Plates Spoons: इस देश में अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें. वहां सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि टेबल और चम्मच-छुरी का भी बिल अलग से आता है.
सोचिए, आप किसी खूबसूरत यूरोपीय रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं, मेज सजी है, माहौल रोमांटिक है, और जैसे ही आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाने के बाद वेटर मुस्कुराते हुए बिल थमा देता है...लेकिन ठहरिए! उसमें सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी का भी चार्ज जुड़ा है. जी हां, इटली में ऐसा सच में होता है, जहां डाइनिंग सिर्फ स्वाद की बात नहीं, बल्कि कटलरी का भी खर्चा बन जाता है.
Published at : 29 Oct 2025 08:23 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
