यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह

यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह

Restaurants That Charges Plates Spoons: इस देश में अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें. वहां सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि टेबल और चम्मच-छुरी का भी बिल अलग से आता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Oct 2025 08:23 AM (IST)
Restaurants That Charges Plates Spoons: इस देश में अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें. वहां सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि टेबल और चम्मच-छुरी का भी बिल अलग से आता है.

सोचिए, आप किसी खूबसूरत यूरोपीय रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं, मेज सजी है, माहौल रोमांटिक है, और जैसे ही आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाने के बाद वेटर मुस्कुराते हुए बिल थमा देता है...लेकिन ठहरिए! उसमें सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी का भी चार्ज जुड़ा है. जी हां, इटली में ऐसा सच में होता है, जहां डाइनिंग सिर्फ स्वाद की बात नहीं, बल्कि कटलरी का भी खर्चा बन जाता है.

अगर आप सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने का ही पैसा देना पड़ता है, तो इटली में जाकर आपका भ्रम जरूर टूट जाएगा. यहां के रेस्टोरेंट्स में जब आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो बिल में एक अलग सेक्शन जुड़ता है कोपर्टो. यह कोई टिप या टैक्स नहीं है, बल्कि उस मेज, प्लेट और कटलरी का चार्ज है जो आपके सामने रखी गई है.
अगर आप सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने का ही पैसा देना पड़ता है, तो इटली में जाकर आपका भ्रम जरूर टूट जाएगा. यहां के रेस्टोरेंट्स में जब आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो बिल में एक अलग सेक्शन जुड़ता है कोपर्टो. यह कोई टिप या टैक्स नहीं है, बल्कि उस मेज, प्लेट और कटलरी का चार्ज है जो आपके सामने रखी गई है.
कोपर्टो इटालियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कवर चार्ज. यह एक पारंपरिक शुल्क है जो लगभग हर इटालियन रेस्टोरेंट में लिया जाता है. इसे सर्विस चार्ज न समझें, क्योंकि यह वेटर की टिप नहीं होती है. इस शुल्क में मेजपोश, ब्रेड, चम्मच-छुरी, प्लेट और कभी-कभी टेबल पर रखे वॉटर ग्लास जैसी सुविधाओं की लागत शामिल होती है.
कोपर्टो इटालियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कवर चार्ज. यह एक पारंपरिक शुल्क है जो लगभग हर इटालियन रेस्टोरेंट में लिया जाता है. इसे सर्विस चार्ज न समझें, क्योंकि यह वेटर की टिप नहीं होती है. इस शुल्क में मेजपोश, ब्रेड, चम्मच-छुरी, प्लेट और कभी-कभी टेबल पर रखे वॉटर ग्लास जैसी सुविधाओं की लागत शामिल होती है.
आमतौर पर यह शुल्क प्रति व्यक्ति €1.50 से €3.00 (लगभग 135 से 270 रुपये) के बीच होता है. लेकिन कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट्स या टूरिस्ट जगहों पर यह चार्ज €5 तक भी पहुंच सकता है.
आमतौर पर यह शुल्क प्रति व्यक्ति €1.50 से €3.00 (लगभग 135 से 270 रुपये) के बीच होता है. लेकिन कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट्स या टूरिस्ट जगहों पर यह चार्ज €5 तक भी पहुंच सकता है.
दिलचस्प बात यह है कि कई जगह यह पहले से ही मेन्यू में छोटे अक्षरों में लिखा होता है, ताकि ग्राहकों को पता रहे कि यह अतिरिक्त चार्ज शामिल होगा.
दिलचस्प बात यह है कि कई जगह यह पहले से ही मेन्यू में छोटे अक्षरों में लिखा होता है, ताकि ग्राहकों को पता रहे कि यह अतिरिक्त चार्ज शामिल होगा.
मध्ययुगीन काल से चली आ रही इस परंपरा के पीछे एक व्यावहारिक कारण है. पुराने समय में ग्राहक अपना खाना साथ लाते थे लेकिन रेस्टोरेंट के बर्तनों और टेबल का इस्तेमाल करते थे.
मध्ययुगीन काल से चली आ रही इस परंपरा के पीछे एक व्यावहारिक कारण है. पुराने समय में ग्राहक अपना खाना साथ लाते थे लेकिन रेस्टोरेंट के बर्तनों और टेबल का इस्तेमाल करते थे.
इसी सुविधा के बदले में कोपर्टो चार्ज शुरू हुआ था. समय के साथ, यह एक सांस्कृतिक परंपरा बन गई, जो आज भी कई इलाकों में कायम है. कोपर्टो कोई वैकल्पिक शुल्क नहीं है. यह रेस्टोरेंट नीति का हिस्सा है, इसलिए ग्राहक इसे मना नहीं कर सकते.
इसी सुविधा के बदले में कोपर्टो चार्ज शुरू हुआ था. समय के साथ, यह एक सांस्कृतिक परंपरा बन गई, जो आज भी कई इलाकों में कायम है. कोपर्टो कोई वैकल्पिक शुल्क नहीं है. यह रेस्टोरेंट नीति का हिस्सा है, इसलिए ग्राहक इसे मना नहीं कर सकते.
हालांकि, यदि किसी रेस्टोरेंट ने इसे मेन्यू में स्पष्ट नहीं किया हो, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इटालियन कानून के अनुसार Coperto पहले से लिखित रूप में बताना जरूरी है.
हालांकि, यदि किसी रेस्टोरेंट ने इसे मेन्यू में स्पष्ट नहीं किया हो, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इटालियन कानून के अनुसार Coperto पहले से लिखित रूप में बताना जरूरी है.
Published at : 29 Oct 2025 08:23 AM (IST)
Italy Restaurant Coperto Charge Cutlery Charges In Italy What Is Coperto

प्राइवेसी पॉलिसी

