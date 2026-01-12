क्या सिर्फ तेल का देश है ईरान, यूरेनियम के अलावा कौन से अनमोल खनिजों का खजाना छिपा है यहां?

ईरान को अक्सर एक तेल उत्पादक देश के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं है. ईरान के पास दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा है और अनुमान के मुताबिक उसके पास 200 अरब बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है.