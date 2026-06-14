फ्रांस यूरोजोन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता है. यूरो का इस्तेमाल कई यूरोपीय देश करते हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी में से एक माना जाता है.