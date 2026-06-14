एक्सप्लोरर
PM Modi France Visit: फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 10000 रुपये कितने?
PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं. आइए जानते हैं फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है और भारत के ₹10000 वहां कितने हो जाएंगे.
PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समिट में शामिल होने और नीस में इंडिया इनोवेट्स 2026 इवेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं. इस दौरान निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीतिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और गहरा होगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है और वहां भारत के ₹10000 की वैल्यू कितनी होगी.
1/6
2/6
Published at : 14 Jun 2026 12:21 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत ही नहीं इन देशों में भी पेट्रोल खरीदने पर लग चुकी है लिमिट, जानें कहां सबसे बुरा हाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पृथ्वी से कितनी अलग होती है स्पेस की घड़ी, जब यहां 12 बजते हैं तो वहां क्या टाइम होता है?
जनरल नॉलेज
10 Photos
एक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?
जनरल नॉलेज
6 Photos
विदेश भेजने से पहले आम का कौन सा टेस्ट होता है, फेल हो जाए तो एक्सपोर्ट पर लगा जाता है बैन
जनरल नॉलेज
11 Photos
भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा आम, जानें पूरे साल में कितने टन होती है पैदावार?
जनरल नॉलेज
6 Photos
थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार ने लगाई रोक, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों ने अमेरिका के पास रखा है अपना सोना, जानें इनमें भारत का कितना गोल्ड?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
ChatGPT या Meta AI से बम बनाने का तरीका पूछा तो हो सकती है जेल, जान लें कानून
जनरल नॉलेज
राम मंदिर के पुजारी को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका सेलेक्शन?
जनरल नॉलेज
फ्रांस की वो चीज, जिसके बिना अधूरी है भारत के ज्यादातर घरों की रसोई
जनरल नॉलेज
होर्मुज स्ट्रेट से कितनी कमाई करता है ईरान, अगर यह खुला तो कितना होगा नुकसान?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत ही नहीं इन देशों में भी पेट्रोल खरीदने पर लग चुकी है लिमिट, जानें कहां सबसे बुरा हाल?
एबीपी लाइव
Opinion