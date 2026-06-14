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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPM Modi France Visit: फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 10000 रुपये कितने?

PM Modi France Visit: फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 10000 रुपये कितने?

PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं. आइए जानते हैं फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है और भारत के ₹10000 वहां कितने हो जाएंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Jun 2026 12:21 PM (IST)
PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं. आइए जानते हैं फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है और भारत के ₹10000 वहां कितने हो जाएंगे.

PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समिट में शामिल होने और नीस में इंडिया इनोवेट्स 2026 इवेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं. इस दौरान निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीतिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और गहरा होगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है और वहां भारत के ₹10000 की वैल्यू कितनी होगी.

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फ्रांस यूरोजोन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता है. यूरो का इस्तेमाल कई यूरोपीय देश करते हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी में से एक माना जाता है.
फ्रांस यूरोजोन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता है. यूरो का इस्तेमाल कई यूरोपीय देश करते हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी में से एक माना जाता है.
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मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक यूरो लगभग ₹110.02 के बराबर है. इस रेट के आधार पर ₹10000 लगभग €90.89 में बदल जाएंगे. ग्लोबल करेंसी मार्केट में उतार-चढ़ाव के आधार पर एक्सचेंज वैल्यू रोज बदल सकती है.
मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक यूरो लगभग ₹110.02 के बराबर है. इस रेट के आधार पर ₹10000 लगभग €90.89 में बदल जाएंगे. ग्लोबल करेंसी मार्केट में उतार-चढ़ाव के आधार पर एक्सचेंज वैल्यू रोज बदल सकती है.
Published at : 14 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Euro PM Modi France Visit France Currency

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