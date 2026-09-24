कतर में लोगों को नहीं भरना पड़ता एसी का बिल, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

कतर सरकार अपने मूल नागरिकों को मुफ्त में बिजली और पानी देती है. यह समर्थन खास तौर से जरूरी है क्योंकि रेगिस्तान देश में गर्मियों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस वजह से दैनिक जीवन के लिए एयर कंडीशनिंग जरूरी हो जाती है.