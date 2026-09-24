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कतर में लोगों को नहीं भरना पड़ता एसी का बिल, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
Qatar Free Electricity: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर नागरिकों को एसी का बिल नहीं देना पड़ता. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Qatar Free Electricity: ऐसे देश में रहने की कल्पना करें जहां आपको काफी ज्यादा गर्मी के दौरान भी बिजली या फिर एयर कंडीशनिंग बिल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. कतर में मूल नागरिकों को मुफ्त बिजली और पानी, टैक्स छूट, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित कई सरकार समर्थित फायदे मिलते हैं. आइए जानते इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 24 Sep 2026 07:19 PM (IST)
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