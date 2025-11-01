एक्सप्लोरर
Richest People: किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट
Richest People: क्या आप जानते हैं की दुनिया के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है? आइए जानते हैं कौन सा है वह सेक्टर और साथ ही दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में.
Richest People: वैश्विक धन की निरंतर विकसित होती दुनिया में एक बड़ा सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह सेक्टर है टेक्नोलॉजी. दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में से 9 अपनी संपत्ति टेक इन्नोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और क्लाउड कंप्यूटिंग तक में हुई प्रगति की वजह से अर्जित की है. आइए जानते हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर अरबपतियों के बारे में.
Published at : 01 Nov 2025 04:58 PM (IST)
