हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRichest People: किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट

Richest People: किस सेक्टर के लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा, देखें दुनिया के टॉप-10 रईसों की लिस्ट

Richest People: क्या आप जानते हैं की दुनिया के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है? आइए जानते हैं कौन सा है वह सेक्टर और साथ ही दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Nov 2025 04:58 PM (IST)
Richest People: क्या आप जानते हैं की दुनिया के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है? आइए जानते हैं कौन सा है वह सेक्टर और साथ ही दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में.

Richest People: वैश्विक धन की निरंतर विकसित होती दुनिया में एक बड़ा सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह सेक्टर है टेक्नोलॉजी. दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में से 9 अपनी संपत्ति टेक इन्नोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और क्लाउड कंप्यूटिंग तक में हुई प्रगति की वजह से अर्जित की है. आइए जानते हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर अरबपतियों के बारे में.

472 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. टेक इंडस्ट्री से जुड़े एलन मस्क के वेंचर्स टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स कॉर्प, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और सोशल मीडिया तक फैले हुए हैं.
472 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. टेक इंडस्ट्री से जुड़े एलन मस्क के वेंचर्स टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स कॉर्प, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और सोशल मीडिया तक फैले हुए हैं.
ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एडिसन की कुल संपत्ति लगभग 262 अरब डॉलर है. उनकी कंपनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सॉल्यूशंस के क्षेत्र में राज करती है और इस कंपनी ने उन्हें एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया है.
ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एडिसन की कुल संपत्ति लगभग 262 अरब डॉलर है. उनकी कंपनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सॉल्यूशंस के क्षेत्र में राज करती है और इस कंपनी ने उन्हें एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया है.
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 264 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए वह वैश्विक सामाजिक संचार और विज्ञापन के कुछ प्रमुख जरियों को नियंत्रित करते हैं.
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 264 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए वह वैश्विक सामाजिक संचार और विज्ञापन के कुछ प्रमुख जरियों को नियंत्रित करते हैं.
252 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजॉन के संस्थापक जैफ बेजॉस ऑनलाइन शॉपिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्रांति ला चुके हैं. सीईओ पद से हटाने के बाद भी ब्लू ओरिजन और बाकी वेंजर्स में उनके निवेश ने उन्हें टेक अरबपतियों के क्लब में मजबूती से बनाए रखा है.
252 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजॉन के संस्थापक जैफ बेजॉस ऑनलाइन शॉपिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्रांति ला चुके हैं. सीईओ पद से हटाने के बाद भी ब्लू ओरिजन और बाकी वेंजर्स में उनके निवेश ने उन्हें टेक अरबपतियों के क्लब में मजबूती से बनाए रखा है.
इस टॉप 10 की लिस्ट में एकमात्र गैर तकनीकी अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं. यह अपने फैशन और लग्जरी ब्रांड साम्राज्य एलवीएमएच के जरिए से लगभग डेढ़ सौ बिलियन डॉलर की संपत्ति रखते हैं.
इस टॉप 10 की लिस्ट में एकमात्र गैर तकनीकी अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं. यह अपने फैशन और लग्जरी ब्रांड साम्राज्य एलवीएमएच के जरिए से लगभग डेढ़ सौ बिलियन डॉलर की संपत्ति रखते हैं.
इसी के साथ गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन 146 बिलियन डॉलर और 140 बिलीयन डॉलर की कुल संपत्ति के मालिक हैं. इसी के साथ पूर्व माइक्रोसॉफ्ट सीईओ स्टीव बाल्मर और एनवीडीया के एआई जीनीयस जेनसन हुआंग भी इस सूची में शामिल हैं.
इसी के साथ गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन 146 बिलियन डॉलर और 140 बिलीयन डॉलर की कुल संपत्ति के मालिक हैं. इसी के साथ पूर्व माइक्रोसॉफ्ट सीईओ स्टीव बाल्मर और एनवीडीया के एआई जीनीयस जेनसन हुआंग भी इस सूची में शामिल हैं.
Published at : 01 Nov 2025 04:58 PM (IST)
Richest People Billionaires Tech Sector

Photo Gallery

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Embed widget