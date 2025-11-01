252 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजॉन के संस्थापक जैफ बेजॉस ऑनलाइन शॉपिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्रांति ला चुके हैं. सीईओ पद से हटाने के बाद भी ब्लू ओरिजन और बाकी वेंजर्स में उनके निवेश ने उन्हें टेक अरबपतियों के क्लब में मजबूती से बनाए रखा है.