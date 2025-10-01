इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू

जेमिमा के साथ इमरान खान की शादी 1995 में हुई थी. जेमिमा ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, जबकि इमरान खुद मुस्लिम हैं. यह शादी दोनों देशों और धर्मों के बीच बहस का विषय बनी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में यह काफी चर्चा में रही. हालांकि 2004 में दोनों अलग हो गए.