एक्सप्लोरर
इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू
Pakistani Cricketers Wife: पाकिस्तानी क्रिकेटरों की शादियां हमेशा चर्चा में रहती हैं. जानिए किन खिलाड़ियों ने अलग धर्म और संस्कृति से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों से शादी की है.
पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने हमेशा खेल के मैदान के अलावा अपनी निजी जिंदगी के कारण भी सुर्खियां बटोरी हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसी शादियां कर चुके हैं, जो अलग धर्म या संस्कृति से आने वाली लड़कियों के साथ रही हैं. ये मामले न सिर्फ मीडिया में चर्चा का विषय बनते हैं, बल्कि दर्शाते हैं कि मोहब्बत और रिश्तों में धर्म और सरहद कभी-कभी मायने नहीं रखता. चलिए जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 09:08 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू
जनरल नॉलेज
6 Photos
न हिंदू-न मुस्लिम इस समुदाय के लोग रखते हैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत, भारत से है नाता
जनरल नॉलेज
7 Photos
आपके पास हैं 1000 करोड़ रुपये तो क्या खरीद सकते हैं पर्सनल फाइटर जेट, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
6 Photos
यूनेस्को की सूची में कैसे शामिल होता है कोई त्योहार, अब तक कौन-कौन से फेस्टिवल इस लिस्ट में?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस्लाम में शराब पीना है हराम, फिर यह मुस्लिम देश भारी मात्रा में क्यों खरीदता है एल्कोहल?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू
जनरल नॉलेज
6 Photos
न हिंदू-न मुस्लिम इस समुदाय के लोग रखते हैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत, भारत से है नाता
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion