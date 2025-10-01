इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से की है शादी, एक की बीवी तो है हिंदू

By : निधि पाल  | Updated at : 01 Oct 2025 09:08 AM (IST)
पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने हमेशा खेल के मैदान के अलावा अपनी निजी जिंदगी के कारण भी सुर्खियां बटोरी हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसी शादियां कर चुके हैं, जो अलग धर्म या संस्कृति से आने वाली लड़कियों के साथ रही हैं. ये मामले न सिर्फ मीडिया में चर्चा का विषय बनते हैं, बल्कि दर्शाते हैं कि मोहब्बत और रिश्तों में धर्म और सरहद कभी-कभी मायने नहीं रखता. चलिए जानें.

इन खिलाड़ियों के लिए धर्म भले ही सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, लेकिन इनकी ये शादियां दिखाती हैं कि मोहब्बत और जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है.
इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की. इमरान खान ने अपने जीवन में कई बार शादियां की. उनकी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ब्रिटिश मूल की थीं.
जेमिमा के साथ इमरान खान की शादी 1995 में हुई थी. जेमिमा ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, जबकि इमरान खुद मुस्लिम हैं. यह शादी दोनों देशों और धर्मों के बीच बहस का विषय बनी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में यह काफी चर्चा में रही. हालांकि 2004 में दोनों अलग हो गए.
पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही. उनकी पहली पत्नी जेनिफर फिलिपींस मूल की थीं.
दोनों की शादी के कारण मीडिया में जमकर सुर्खियां बनी थी. हालांकि बाद में वे अलग हो गए और वसीम अकरम ने फिर से शादी की थी.
सबसे खास मामला दानिश कनेरिया का है. दानिश कनेरिया पाकिस्तान के सबसे चर्चित हिंदू क्रिकेटरों में से एक हैं. उन्होंने शादी हिंदू धर्म की लड़की से की है.
हालांकि पाकिस्तान में हिंदू आबादी काफी कम है और दानिश की शादी ने यह संदेश दिया कि किसी भी समुदाय का खिलाड़ी खुले तौर पर अपने धर्म और प्यार को महत्व दे सकता है.
Published at : 01 Oct 2025 09:08 AM (IST)
