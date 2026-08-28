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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदिल्ली में 35 रुपये में बिक रहा प्याज, रेखा सरकार कितने में खरीद रही इसे?

दिल्ली में 35 रुपये में बिक रहा प्याज, रेखा सरकार कितने में खरीद रही इसे?

बढ़ती महंगाई के बीच सरकार दिल्ली-एनसीआर में 35 रुपये प्रति किलो में प्याज बेच रही है. किसानों से 21.25 रुपये में खरीदे गए इस प्याज पर सरकार ट्रांसपोर्ट खर्च की सब्सिडी देकर जनता को राहत दे रही है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 28 Aug 2026 11:12 AM (IST)
बढ़ती महंगाई के बीच सरकार दिल्ली-एनसीआर में 35 रुपये प्रति किलो में प्याज बेच रही है. किसानों से 21.25 रुपये में खरीदे गए इस प्याज पर सरकार ट्रांसपोर्ट खर्च की सब्सिडी देकर जनता को राहत दे रही है.

देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं. रेट 55 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ रहा है. इस तेजी को रोकने और आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में सस्ते दाम पर प्याज बेचने की योजना बनाई है. राजधानी में गुरुवार (27 अगस्त) से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी गई है. अब सवाल यह उठता है कि सरकार इस प्याज को किस दाम पर खरीद रही है.

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केंद्र सरकार ने इस सीजन में बफर स्टॉक तैयार करने के लिए सीधे किसानों और मंडियों से 21.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज खरीदा था. लेकिन नासिक जैसी प्रमुख मंडियों से दिल्ली तक प्याज लाने में कांदा एक्सप्रेस और ट्रकों का भाड़ा लगता है.
केंद्र सरकार ने इस सीजन में बफर स्टॉक तैयार करने के लिए सीधे किसानों और मंडियों से 21.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज खरीदा था. लेकिन नासिक जैसी प्रमुख मंडियों से दिल्ली तक प्याज लाने में कांदा एक्सप्रेस और ट्रकों का भाड़ा लगता है.
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इसके अलावा प्याज को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना और उसकी पैकिंग करना भी शामिल है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है. बाजार में प्याज की महंगाई से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया है.
इसके अलावा प्याज को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना और उसकी पैकिंग करना भी शामिल है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है. बाजार में प्याज की महंगाई से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया है.
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दिल्ली सरकार ने भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया है. परिवहन, रख-रखाव और स्टोरेज पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को सरकार खुद सब्सिडी के रूप में सह रही है. यही वजह है कि 21.25 रुपये में खरीदा गया प्याज तमाम ट्रांसपोर्ट खर्च के बावजूद जनता को सिर्फ 35 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराया जा रहा है.
दिल्ली सरकार ने भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया है. परिवहन, रख-रखाव और स्टोरेज पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को सरकार खुद सब्सिडी के रूप में सह रही है. यही वजह है कि 21.25 रुपये में खरीदा गया प्याज तमाम ट्रांसपोर्ट खर्च के बावजूद जनता को सिर्फ 35 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराया जा रहा है.
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सस्ते प्याज की यह बिक्री किसी एक जगह तक सीमित नहीं है. लोग भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के आउटलेट्स से इसे खरीद सकते हैं.
सस्ते प्याज की यह बिक्री किसी एक जगह तक सीमित नहीं है. लोग भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के आउटलेट्स से इसे खरीद सकते हैं.
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एनसीसीएफ ने अपने 90 स्थायी आउटलेट और 40 मोबाइल वैन मैदान में उतारे हैं. वहीं, नेफेड के 13 आउटलेट और 50 मोबाइल वैन दिल्ली के अलग-अलग मोहल्लों में घूमकर प्याज बेच रही हैं. इसके अलावा केंद्रीय भंडार के करीब 100 स्टोर्स और मदर डेयरी के सफल आउटलेट्स पर भी यह रियायती प्याज मिल रहा है.
एनसीसीएफ ने अपने 90 स्थायी आउटलेट और 40 मोबाइल वैन मैदान में उतारे हैं. वहीं, नेफेड के 13 आउटलेट और 50 मोबाइल वैन दिल्ली के अलग-अलग मोहल्लों में घूमकर प्याज बेच रही हैं. इसके अलावा केंद्रीय भंडार के करीब 100 स्टोर्स और मदर डेयरी के सफल आउटलेट्स पर भी यह रियायती प्याज मिल रहा है.
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बाजार में प्याज की किल्लत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2026 के लिए करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक सुरक्षित रखा है. इस पूरे अभियान को नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार मिलकर चला रहे हैं.
बाजार में प्याज की किल्लत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2026 के लिए करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक सुरक्षित रखा है. इस पूरे अभियान को नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार मिलकर चला रहे हैं.
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एनसीसीएफ के एमडी अनीस जोसेफ चंद्रा ने बताया कि दिल्ली में बिक्री शुरू हो चुकी है और इस हफ्ते के आखिर तक पूरे एनसीआर के बाजारों में भी 35 रुपये किलो वाला प्याज मिलने लगेगा.
एनसीसीएफ के एमडी अनीस जोसेफ चंद्रा ने बताया कि दिल्ली में बिक्री शुरू हो चुकी है और इस हफ्ते के आखिर तक पूरे एनसीआर के बाजारों में भी 35 रुपये किलो वाला प्याज मिलने लगेगा.
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इससे आने वाले दिनों में प्याज के दामों पर पूरी तरह अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.
इससे आने वाले दिनों में प्याज के दामों पर पूरी तरह अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.
Published at : 28 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Delhi Onion Price

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