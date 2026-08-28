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दिल्ली में 35 रुपये में बिक रहा प्याज, रेखा सरकार कितने में खरीद रही इसे?
बढ़ती महंगाई के बीच सरकार दिल्ली-एनसीआर में 35 रुपये प्रति किलो में प्याज बेच रही है. किसानों से 21.25 रुपये में खरीदे गए इस प्याज पर सरकार ट्रांसपोर्ट खर्च की सब्सिडी देकर जनता को राहत दे रही है.
देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं. रेट 55 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ रहा है. इस तेजी को रोकने और आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में सस्ते दाम पर प्याज बेचने की योजना बनाई है. राजधानी में गुरुवार (27 अगस्त) से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी गई है. अब सवाल यह उठता है कि सरकार इस प्याज को किस दाम पर खरीद रही है.
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Published at : 28 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :Delhi Onion Price
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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