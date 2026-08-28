दिल्ली में 35 रुपये में बिक रहा प्याज, रेखा सरकार कितने में खरीद रही इसे?

दिल्ली सरकार ने भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया है. परिवहन, रख-रखाव और स्टोरेज पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को सरकार खुद सब्सिडी के रूप में सह रही है. यही वजह है कि 21.25 रुपये में खरीदा गया प्याज तमाम ट्रांसपोर्ट खर्च के बावजूद जनता को सिर्फ 35 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराया जा रहा है.