भारत का 1 रुपया इस देश में हो जाता है 150, यहां 100000 लेकर पहुंच गए तो हो जाएंगे मालामाल

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही रुपया वहां ज्यादा कीमत रखता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां करोड़पति जैसी जिंदगी जी पाएंगे. उज्बेकिस्तान की स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजार की कीमतें उनके हिसाब से तय होती हैं. फिर भी, भारतीय रुपये की ताकत के कारण वहां ट्रैवल और शॉपिंग करना कहीं ज्यादा किफायती साबित होता है.