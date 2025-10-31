रूस या अमेरिका... किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, देख लें आंकड़े

दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है जो एक पल में सभ्यता मिटा सकती है, तो वो है न्यूक्लियर हथियार. सवाल ये है कि धरती पर इस विनाश की सबसे बड़ी ताकत किसके पास है, रूस या अमेरिका? दोनों देश दशकों से परमाणु शक्ति की इस खामोश जंग में लगे हैं, जहां बटन दबाने की जरूरत सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन असर सदियों तक रह सकता है.