रूस या अमेरिका... किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, देख लें आंकड़े
Russia America Nuclear Weapons: अमेरिका बहुत जल्द फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी में है. आइए इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका या रूस किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं.
अमेरिका ने एक बार फिर परमाणु शक्ति की परख करने का फैसला किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सेना को निर्देश दिया कि वे करीब 33 साल बाद दोबारा न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग शुरू करें. यह एलान उन्होंने उस समय किया, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी अहम बैठक शुरू होने ही वाली थी. आइए जानें कि इस वक्त रूस या अमेरिका किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं.
Published at : 31 Oct 2025 04:04 PM (IST)
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
