अपडेट किए गए नियम उन कामों को साफ तौर पर बताते हैं जिनसे पेनल्टी लग सकती है. इनमें शराब पीकर हंगामा करना, प्लेन में स्मोकिंग करना, एमरजैंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना, लाइफ जैकेट जैसी सेफ्टी इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल करना, गुस्से में चिल्लाना या सीट या फिर ट्रे टेबल पर लात मार कर साथ बैठे पैसेंजर को परेशान करना शामिल है.