हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNew Flight Rules: अब फ्लाइट में बदतमीजी करना पड़ेगा भारी, जानें आरोपी के खिलाफ पहले क्या होती थी कार्रवाई?

New Flight Rules: हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं ये नए नियम और ये पिछले नियमों से कितने अलग हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Feb 2026 02:17 PM (IST)
New Flight Rules: भारत में हवाई यात्रा में बदतमीजी करने वाले यात्रियों के लिए अब सख्ती बढ़ने वाली है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. यह नियम गलत व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एयरलाइंस की शक्तियों को काफी मजबूत करते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है नए नियम और पिछले नियम से यह कितने अलग हैं.

नए ड्राफ्टिंग नियमों के तहत एयरलाइन अब किसी आजाद कमेटी के फैसले का इंतजार किए बिना बदतमीज यात्रियों पर तुरंत 30 दिन का बैन लगा सकती है. पहले एयरलाइंस को बैन लागू करने से पहले फॉर्मल जांच के लिए 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था. इस बदलाव से एयरलाइन कंपनियों को ऑनबोर्ड अनुशासन बनाए रखने का अधिकार मिला है.
अपडेट किए गए नियम उन कामों को साफ तौर पर बताते हैं जिनसे पेनल्टी लग सकती है. इनमें शराब पीकर हंगामा करना, प्लेन में स्मोकिंग करना, एमरजैंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना, लाइफ जैकेट जैसी सेफ्टी इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल करना, गुस्से में चिल्लाना या सीट या फिर ट्रे टेबल पर लात मार कर साथ बैठे पैसेंजर को परेशान करना शामिल है.
Published at : 19 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Flight Ban New Flight Rules DGCA Rules

