New Flight Rules: अब फ्लाइट में बदतमीजी करना पड़ेगा भारी, जानें आरोपी के खिलाफ पहले क्या होती थी कार्रवाई?
New Flight Rules: हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं ये नए नियम और ये पिछले नियमों से कितने अलग हैं.
New Flight Rules: भारत में हवाई यात्रा में बदतमीजी करने वाले यात्रियों के लिए अब सख्ती बढ़ने वाली है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. यह नियम गलत व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एयरलाइंस की शक्तियों को काफी मजबूत करते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है नए नियम और पिछले नियम से यह कितने अलग हैं.
Published at : 19 Feb 2026 02:17 PM (IST)
