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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजझालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता

झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता

बंगाल की गलियों में झालमुड़ी की खनक तो मशहूर है ही, लेकिन असल राज 'सिंघाड़ा' में छुपा है. मोदी के बंगाल दौरे ने इस नाश्ते की लोकप्रियता फिर से बढ़ा दी है. लेकिन झालमुड़ी नहीं कुछ और है जो मशहूर है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Apr 2026 10:07 AM (IST)
बंगाल की गलियों में झालमुड़ी की खनक तो मशहूर है ही, लेकिन असल राज 'सिंघाड़ा' में छुपा है. मोदी के बंगाल दौरे ने इस नाश्ते की लोकप्रियता फिर से बढ़ा दी है. लेकिन झालमुड़ी नहीं कुछ और है जो मशहूर है.

पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक काफिला रुकवाना और सड़क किनारे ठेले पर झालमुड़ी का लुत्फ लेना, बंगाल की लोक-संस्कृति से उनके जुड़ाव को दर्शाता है, लेकिन इस सियासी सरगर्मी के बीच एक और नाम है जो बंगाल के गली-मुहल्लों की रौनक है- सिंघाड़ा. जिसे हम आज समोसे के नाम से जानते हैं, वह केवल एक भारतीय स्नैक नहीं, बल्कि इतिहास की कई परतों को समेटे हुए एक विदेशी मेहमान है. आखिर इसका ईरान से बंगाल तक का सफर कितना रोमांचक रहा है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

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बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाकों में समोसे को 'सिंघाड़ा' कहा जाता है. यह नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसका आकार पानी में होने वाले फल 'सिंघाड़ा' से काफी मिलता-जुलता है. बंगाल की चाय की चुस्कियों के साथ सिंघाड़े का स्वाद वहां की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है.
बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाकों में समोसे को 'सिंघाड़ा' कहा जाता है. यह नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसका आकार पानी में होने वाले फल 'सिंघाड़ा' से काफी मिलता-जुलता है. बंगाल की चाय की चुस्कियों के साथ सिंघाड़े का स्वाद वहां की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है.
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बारिश का मौसम हो, कोई खास त्यौहार या मेहमानों का स्वागत सिंघाड़े के बिना बंगाल की हर दावत अधूरी मानी जाती है. लोग इसे अक्सर छोले, तीखी चटनी या गरमा-गरम चाय के साथ खाना पसंद करते हैं.
बारिश का मौसम हो, कोई खास त्यौहार या मेहमानों का स्वागत सिंघाड़े के बिना बंगाल की हर दावत अधूरी मानी जाती है. लोग इसे अक्सर छोले, तीखी चटनी या गरमा-गरम चाय के साथ खाना पसंद करते हैं.
Published at : 23 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
PM Modi Bengal Visit Jhalmuri Samosa Origin Jhalmuri Pm Modi

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