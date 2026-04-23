झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता

बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाकों में समोसे को 'सिंघाड़ा' कहा जाता है. यह नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसका आकार पानी में होने वाले फल 'सिंघाड़ा' से काफी मिलता-जुलता है. बंगाल की चाय की चुस्कियों के साथ सिंघाड़े का स्वाद वहां की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है.