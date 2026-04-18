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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFertility Rate India: नॉर्थ इंडिया की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं या साउथ इंडिया की? जानें फर्टिलिटी रेट

Fertility Rate India: नॉर्थ इंडिया की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं या साउथ इंडिया की? जानें फर्टिलिटी रेट

Fertility Rate India: भारत के कुछ राज्यों में अभी भी जन्म दर ज्यादा है. आइए जानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी भारत में से कहां की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Fertility Rate India: भारत के कुछ राज्यों में अभी भी जन्म दर ज्यादा है. आइए जानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी भारत में से कहां की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं.

Fertility Rate India: भारत की आबादी की कहानी अब एक जैसी नहीं रही. NFHS-5 और SRS के हाल के डेटा से यह पता चलता है कि जब प्रजनन दर की बात आती है तो उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक साफ अंतर है. आइए जानते हैं उत्तरी और दक्षिणी भारत में से कहां की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं.

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उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्रजनन दर बनी हुई है. इन इलाकों की महिलाओं के औसतन दक्षिणी भारत की महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बच्चे होते हैं. इससे आबादी में बढ़ोतरी काफी ज्यादा बनी रहती है.
उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्रजनन दर बनी हुई है. इन इलाकों की महिलाओं के औसतन दक्षिणी भारत की महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बच्चे होते हैं. इससे आबादी में बढ़ोतरी काफी ज्यादा बनी रहती है.
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बिहार 2.8-3.0 और उत्तर प्रदेश 2.4-2.7 जैसे राज्यों में देश में सबसे ज्यादा कुल प्रजनन दर है. यह आंकड़े रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफी ऊपर हैं.
बिहार 2.8-3.0 और उत्तर प्रदेश 2.4-2.7 जैसे राज्यों में देश में सबसे ज्यादा कुल प्रजनन दर है. यह आंकड़े रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफी ऊपर हैं.
Published at : 18 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Family Planning Fertility Rate India Population Growth

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