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Fertility Rate India: नॉर्थ इंडिया की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं या साउथ इंडिया की? जानें फर्टिलिटी रेट
Fertility Rate India: भारत के कुछ राज्यों में अभी भी जन्म दर ज्यादा है. आइए जानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी भारत में से कहां की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं.
Fertility Rate India: भारत की आबादी की कहानी अब एक जैसी नहीं रही. NFHS-5 और SRS के हाल के डेटा से यह पता चलता है कि जब प्रजनन दर की बात आती है तो उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक साफ अंतर है. आइए जानते हैं उत्तरी और दक्षिणी भारत में से कहां की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 07:26 AM (IST)
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नॉर्थ इंडिया की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं या साउथ इंडिया की? जानें फर्टिलिटी रेट
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प्रेम कुमारJournalist
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