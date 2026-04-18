उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्रजनन दर बनी हुई है. इन इलाकों की महिलाओं के औसतन दक्षिणी भारत की महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बच्चे होते हैं. इससे आबादी में बढ़ोतरी काफी ज्यादा बनी रहती है.