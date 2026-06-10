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यहां नहीं होता अमीरी का शो-ऑफ, पढ़ाई से लेकर दवा तक सबकुछ है फ्री; फिर कैसे चलता है देश?
एक बेहद खूबसूरत देश की अनूठी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि वहां बुनियादी जरूरतों को हर वर्ग के लिए पूरी तरह से मुफ्त रखा गया है. आइए जानें कि फिर वहां देश आखिर कैसे चलता है.
दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसे कुदरत ने खूबसूरत पहाड़ों, शांत झीलों और बेहिसाब प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है. लेकिन इस जगह की असली खूबसूरती यहां का समाज है, जिसने इसे दुनिया के सबसे सुखी देशों की कतार में ला खड़ा किया है. इस अनोखे मुल्क में अमीरी का दिखावा करना बेहद खराब माना जाता है और लोग बेहद सादगी से अपना जीवन बिताते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि नागरिकों की पढ़ाई से लेकर इलाज तक के बड़े खर्चे खुद यहां की सरकार उठाती है. अपनी इसी बेहतरीन व्यवस्था के दम पर यह देश आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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