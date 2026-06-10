यहां नहीं होता अमीरी का शो-ऑफ, पढ़ाई से लेकर दवा तक सबकुछ है फ्री; फिर कैसे चलता है देश?

इस देश के समाज में समानता की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसे 'जांटलोवन' नाम के एक अलिखित नियम से समझा जा सकता है. इस नियम का सीधा सा मतलब है कि ‘तुम खुद को दूसरों से बेहतर या बड़ा मत समझो’. यही वजह है कि यहां कोई भी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करता.