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Namaz In Islam: इस्लाम में बेहद खास है नमाज, जानें मस्जिद के अलावा किन जगहों पर सजदा कर सकते हैं मुस्लिम?
Namaz In Islam: इस्लाम में नमाज को दूसरा सबसे अहम स्तंभ माना गया है, जिसे दिन में पांच बार पढ़ना फर्ज है. यह अल्लाह के प्रति समर्पण है. आइए जानें कि मुस्लिम इस्लाम के अलावा और कहां नमाज पढ़ सकते हैं.
Namaz In Islam: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के त्योहार से ठीक पहले एक बड़ा और कड़ा संदेश जारी किया है. उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए साफ लफ्जों में कहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी कीमत पर सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान है, लेकिन इसके लिए आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने दोटूक शब्दों में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नमाज पढ़नी है, तो आप शिफ्ट में पढ़िए. प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो सरकार को दूसरा तरीका अपनाना अच्छी तरह आता है. इस सीधे संदेश के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. आइए जान लेते हैं कि मुस्लिम लोग मस्जिद के अलावा किन जगहों पर सजदा कर सकते हैं.
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Published at : 20 May 2026 12:25 PM (IST)
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