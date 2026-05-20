इसके जरिए बंदा जीवन के हर मोड़ पर अल्लाह से मार्गदर्शन मांगता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और हर पल ईश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को महसूस करता है. हर मुसलमान के लिए दिन भर में सुबह से लेकर रात तक पांच अलग-अलग निर्धारित समय पर नमाज अदा करना बेहद जरूरी यानी फर्ज है. इन पांचों वक्त की नमाजों के नाम और समय तय हैं.