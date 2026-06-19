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Mumbai Fire Safety: मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, जानिए वहां आग लगने पर कैसे पहुंचाई जाती है मदद?
Mumbai Fire Safety : मुंबई के शेरली राजन रोड स्थित अटलांटिक बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई, जिससे बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घरेलू सामान जलकर खत्म हो गए.
मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में हाल ही में एक सात मंजिला इमारत में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि बचाव अभियान के दौरान धुएं की चपेट में आने से दो फायर फायटर भी बीमार पड़ गए. मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार, शेरली राजन रोड स्थित अटलांटिक बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई, जिससे बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घरेलू सामान जलकर खत्म हो गए. मुंबई में तेजी से बढ़ रही ऊंची इमारतों के बीच ऐसी घटनाएं सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. पिछले कुछ सालों में दहिसर और गोरेगांव जैसी जगहों पर भी हाईराइज इमारतों में आग लगने के मामले सामने आए हैं. ऐसे में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि ऊंची इमारतों में मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षित व्यवस्था बेहद जरूरी है.ऐसे में आइए जानते हैं कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें में आग लगने पर कैसे मदद पहुंचाई जाती है.
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Published at : 19 Jun 2026 09:26 AM (IST)
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