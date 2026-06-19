नई फायर सेफ्टी पॉलिसी के तहत ऊंची इमारतों के एक तरफ पूरी खुली जगह रखना जरूरी किया गया है. 70 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों में कम से कम 9 मीटर खुला स्थान होना चाहिए. इससे फायर सेफ्टी वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकता है. कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भी उनकी मंजिलों के अनुसार खुली जगह का अलग-अलग प्रावधान किया गया है.