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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMumbai Fire Safety: मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, जानिए वहां आग लगने पर कैसे पहुंचाई जाती है मदद?

Mumbai Fire Safety: मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, जानिए वहां आग लगने पर कैसे पहुंचाई जाती है मदद?

Mumbai Fire Safety : मुंबई के शेरली राजन रोड स्थित अटलांटिक बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई, जिससे बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घरेलू सामान जलकर खत्म हो गए.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 19 Jun 2026 09:26 AM (IST)
Mumbai Fire Safety : मुंबई के शेरली राजन रोड स्थित अटलांटिक बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई, जिससे बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घरेलू सामान जलकर खत्म हो गए.

मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में हाल ही में एक सात मंजिला इमारत में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि बचाव अभियान के दौरान धुएं की चपेट में आने से दो फायर फायटर भी बीमार पड़ गए. मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार, शेरली राजन रोड स्थित अटलांटिक बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर दो फ्लैटों में अचानक आग लग गई, जिससे बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और घरेलू सामान जलकर खत्म हो गए. मुंबई में तेजी से बढ़ रही ऊंची इमारतों के बीच ऐसी घटनाएं सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. पिछले कुछ सालों में दहिसर और गोरेगांव जैसी जगहों पर भी हाईराइज इमारतों में आग लगने के मामले सामने आए हैं. ऐसे में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि ऊंची इमारतों में मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षित व्यवस्था बेहद जरूरी है.ऐसे में आइए जानते हैं कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें में आग लगने पर कैसे मदद पहुंचाई जाती है.

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महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नियमों के अनुसार 70 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतों में फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट लगाना जरूरी है. यह विशेष लिफ्ट आग लगने की स्थिति में लोगों और फायर ब्रिगेड को सुरक्षित तरीके से ऊपर-नीचे पहुंचाने में मदद करती है. साल 2017 से यह नियम लागू है और अब इसे निजी परियोजनाओं पर भी लागू किया गया है.
महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नियमों के अनुसार 70 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतों में फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट लगाना जरूरी है. यह विशेष लिफ्ट आग लगने की स्थिति में लोगों और फायर ब्रिगेड को सुरक्षित तरीके से ऊपर-नीचे पहुंचाने में मदद करती है. साल 2017 से यह नियम लागू है और अब इसे निजी परियोजनाओं पर भी लागू किया गया है.
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नई फायर सेफ्टी पॉलिसी के तहत ऊंची इमारतों के एक तरफ पूरी खुली जगह रखना जरूरी किया गया है. 70 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों में कम से कम 9 मीटर खुला स्थान होना चाहिए. इससे फायर सेफ्टी वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकता है. कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भी उनकी मंजिलों के अनुसार खुली जगह का अलग-अलग प्रावधान किया गया है.
नई फायर सेफ्टी पॉलिसी के तहत ऊंची इमारतों के एक तरफ पूरी खुली जगह रखना जरूरी किया गया है. 70 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों में कम से कम 9 मीटर खुला स्थान होना चाहिए. इससे फायर सेफ्टी वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकता है. कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भी उनकी मंजिलों के अनुसार खुली जगह का अलग-अलग प्रावधान किया गया है.
Published at : 19 Jun 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Mumbai Fire Skyscrapers Fire Safety Rules Bandra West Fire Mumbai Fire Safety Highrise Building Fire

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