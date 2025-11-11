कितने करोड़ के घर में रहती हैं ईशा अंबानी? जान लीजिए इसकी कीमत

ईशा अंबानी की शादी 2018 में आनंद पीरामल से हुई थी. शादी के बाद ईशा को उनके ससुरालवालों की ओर से यह बंगला शादी के गिफ्ट के रूप में दिया गया था. यह बंगला पिरामल ग्रुप के मालिक अजय और स्वाति पीरामल ने अपनी बहू ईशा को गिफ्ट किया था. इस घर को उन्होंने 2012 में हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) से करीब 62 मिलियन डॉलर यानी लगभग 450 करोड़ रुपये में खरीदा था.