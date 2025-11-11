एक्सप्लोरर
कितने करोड़ के घर में रहती हैं ईशा अंबानी? जान लीजिए इसकी कीमत
ईशा अंबानी का घर भी किसी महल से कम नहीं है. शादी के बाद ईशा जिस घर में रहती हैं, उसका नाम है गुलिता. Gulita मुंबई के वर्ली सी-फेस पर स्थित है.
भारत के सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है. मुंबई में बना उनका घर एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है. क्या आप जानते हैं कि उनकी बेटी ईशा अंबानी का घर भी किसी महल से कम नहीं है. शादी के बाद ईशा जिस घर में रहती हैं, उसका नाम गुलिता है. यह घर जितना खूबसूरत है, उतना ही महंगा भी है. आइए जानते हैं कि ईशा अंबानी कितने करोड़ के घर में रहती हैं?
Published at : 11 Nov 2025 06:14 PM (IST)
