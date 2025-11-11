कितने करोड़ के घर में रहती हैं ईशा अंबानी? जान लीजिए इसकी कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकितने करोड़ के घर में रहती हैं ईशा अंबानी? जान लीजिए इसकी कीमत

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Nov 2025 06:14 PM (IST)
ईशा अंबानी का घर भी किसी महल से कम नहीं है. शादी के बाद ईशा जिस घर में रहती हैं, उसका नाम है गुलिता. Gulita मुंबई के वर्ली सी-फेस पर स्थित है.

भारत के सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है. मुंबई में बना उनका घर एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है. क्या आप जानते हैं कि उनकी बेटी ईशा अंबानी का घर भी किसी महल से कम नहीं है. शादी के बाद ईशा जिस घर में रहती हैं, उसका नाम गुलिता है. यह घर जितना खूबसूरत है, उतना ही महंगा भी है. आइए जानते हैं कि ईशा अंबानी कितने करोड़ के घर में रहती हैं?

1/6
ईशा अंबानी की शादी 2018 में आनंद पीरामल से हुई थी. शादी के बाद ईशा को उनके ससुरालवालों की ओर से यह बंगला शादी के गिफ्ट के रूप में दिया गया था. यह बंगला पिरामल ग्रुप के मालिक अजय और स्वाति पीरामल ने अपनी बहू ईशा को गिफ्ट किया था. इस घर को उन्होंने 2012 में हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) से करीब 62 मिलियन डॉलर यानी लगभग 450 करोड़ रुपये में खरीदा था.
2/6
गुलिता लगभग 50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ भव्य बंगला है. यह घर बाहर से ही इतना आकर्षक दिखता है कि देखने वाला अट्रैक्ट हो जाए. इसमें हर कोना लक्जरी से भरा हुआ है. चाहे वह लिविंग रूम हो, डाइनिंग हॉल या गेस्ट रूम.
3/6
इस घर को लंदन के मशहूर इंजीनियर एकारस्ले ओ’कालेगन ने डिजाइन किया है. उन्होंने इसे 3D मॉडलिंग तकनीक से तैयार किया है. घर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह ग्लास से बना है, जो रात में लाइट्स के साथ चमकता है और किसी हीरे की तरह झिलमिलाता दिखाई देता है.
4/6
ईशा अंबानी का यह शानदार बंगला मुंबई के सबसे महंगे घरों में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ रुपये है. हालांकि, यह उनके पिता मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से लगभग 8 गुना छोटा है.
5/6
गुलिता में तीन अंडरग्राउंड बेसमेंट, आउटडोर स्विमिंग पूल, और कई डाइनिंग रूम्स हैं. हर मंजिल पर गेस्ट रूम और स्टाफ के लिए आरामदायक सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं. इसके अंदर की सजावट में सफेद और ऑफ-व्हाइट रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे शाही एहसास देता है.
6/6
इस घर के हर हिस्से में रॉयल टच झलकता है. दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, छत पर लगे झूमर, और हर जगह लगाए गए फूलदान इस बंगले की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं. लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक हर जगह की डिटेलिंग यह दिखाती है कि इसे कितनी बारीकी और सोच-समझकर बनाया गया है.
Published at : 11 Nov 2025 06:14 PM (IST)
