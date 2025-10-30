हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
22 कैरेट सोने से बनी दुनिया की सबसे महंगी सवारी, टिकट के दाम और इसकी खासियत सुन उड़ जाएंगे होश

Train Made With Gold: आज से समय में जहां सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं एक सवारी ऐसी है, जिसे पूरी तरह से सोने से बनाया गया है. इसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है, जो बेहद लग्जरी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Train Made With Gold: आज से समय में जहां सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं एक सवारी ऐसी है, जिसे पूरी तरह से सोने से बनाया गया है. इसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है, जो बेहद लग्जरी है.

ट्रेन के सफर का रोमांच ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. कभी खिड़की से गुजरते रेगिस्तान के नजारे, कभी झील, कभी पहाड़ों के बीच दौड़ती पटरी की आवाज. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अब एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जो पूरी की पूरी सोने से बनी है, तो शायद आप यकीन न करें, मगर यह हकीकत है. सऊदी अरब जल्द ही ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ नाम की ऐसी लग्जरी ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी छत 22 कैरेट सोने से बनी है और अंदर का हर कोना किसी शाही महल से कम नहीं दिखता है.

सऊदी अरब में साल 2026 के आखिर तक यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी. राजधानी रियाद से लेकर अल-कुरैयात तक 1300 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाली यह सवारी किसी सपने जैसी होगी. पहली झलक में ही इस ट्रेन को देखकर लोग बोलेंगे कि यह रेल नहीं, चलता-फिरता पैलेस है.
इस प्रोजेक्ट को Saudi Arabia Railways (SAR) और इटली की कंपनी Arsenale S.p.A. मिलकर तैयार कर रहे हैं. यह प्रोजेक्ट सऊदी के Vision 2030 का हिस्सा है, जिसके तहत देश को तेल-आधारित अर्थव्यवस्था से निकालकर टूरिज्म और लक्जरी एक्सपीरियंस का हब बनाना है.
‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ ट्रेन में 14 कोच होंगे और हर डिब्बा देखने लायक होगा. ट्रेन की छत 22 कैरेट सोने की परत से जड़ी है, वहीं अंदर का इंटीरियर सऊदी अरब की सांस्कृतिक विरासतों और मुरानो ग्लास से सजाया गया है.
इसकी दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी और बार में टाइल-फ्रंटेड डिजाइन इसे और भी रॉयल बनाते हैं. ट्रेन में कुल 31 प्राइवेट सूट और 2 प्रेसिडेंशियल सूट होंगे, जिनमें सिर्फ 66 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे.
यानी यह ट्रेन किसी भीड़भाड़ वाले रेल अनुभव से बिल्कुल उलट शांति, वैभव और लक्जरी का संगम है. अब बात करें टिकट की, तो यहां लक्जरी का मतलब सचमुच सोने के भावों में है.
इस ट्रेन में सफर करने का किराया 3000 से 5000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच होगा. इतने में भारत में कोई लग्जरी कार खरीद सकता है. बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को तैयार करने में लगभग 461 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. सिर्फ ट्रेन की सोने की छत पर जितना खर्च हुआ है, उतने में भारतीय रेलवे की पूरी कोच तैयार की जा सकती है.
‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ में सफर करने वाला हर यात्री खुद को जैसे किसी शाही कहानी में महसूस करेगा. ट्रेन के लाउंज एरिया में वेल्वेट बैंक्वेट, गोल्ड-प्लेटेड डाइनिंग टेबल्स, और स्पा-जैसे बाथरूम होंगे. हर सूट में प्राइवेट व्यू पैनल और डिजिटल कंसोल मौजूद रहेगा, जिससे आप रेगिस्तान, पहाड़ और सऊदी की पारंपरिक सुंदरता का नजारा देख सकेंगे.
सऊदी अरब का यह कदम सिर्फ लक्जरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि देश की बदलती पहचान का प्रतीक है. Vision 2030 के तहत सऊदी अब सिर्फ तेल नहीं, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और शाही अनुभवों के लिए भी जाना जाएगा.
इस ट्रेन से देश के रेगिस्तान पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसे दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव रेल सफरों में शामिल किया जाएगा. दिलचस्प यह है कि इस ट्रेन में सफर करने की चाह भारत में भी तेजी से बढ़ रही है.
कई ट्रैवल एजेंसियों को पहले से वेटिंग लिस्ट बुकिंग मिल रही है. लोग कह रहे हैं कि जब जिंदगी एक सफर है, तो क्यों न इसे सोने की ट्रेन में जिया जाए.
Published at : 30 Oct 2025 03:36 PM (IST)
