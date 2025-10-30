एक्सप्लोरर
22 कैरेट सोने से बनी दुनिया की सबसे महंगी सवारी, टिकट के दाम और इसकी खासियत सुन उड़ जाएंगे होश
Train Made With Gold: आज से समय में जहां सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं एक सवारी ऐसी है, जिसे पूरी तरह से सोने से बनाया गया है. इसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है, जो बेहद लग्जरी है.
ट्रेन के सफर का रोमांच ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. कभी खिड़की से गुजरते रेगिस्तान के नजारे, कभी झील, कभी पहाड़ों के बीच दौड़ती पटरी की आवाज. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अब एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जो पूरी की पूरी सोने से बनी है, तो शायद आप यकीन न करें, मगर यह हकीकत है. सऊदी अरब जल्द ही ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ नाम की ऐसी लग्जरी ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी छत 22 कैरेट सोने से बनी है और अंदर का हर कोना किसी शाही महल से कम नहीं दिखता है.
30 Oct 2025
