ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग

ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग

आगरा में ताजमहल के ठीक सामने बना ओबेरॉय अमर विलास अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से चर्चा में रहता है. यह होटल इस तरह तैयार किया गया है कि यहां से ताजमहल का नजारा हर दिशा से साफ दिखाई देता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Nov 2025 11:31 AM (IST)
आगरा में ताजमहल के ठीक सामने बना ओबेरॉय अमर विलास अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से चर्चा में रहता है. यह होटल इस तरह तैयार किया गया है कि यहां से ताजमहल का नजारा हर दिशा से साफ दिखाई देता है.

आगरा में बसा ताजमहल दुनियाभर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है. हाल ही में इसके सामने बना एक लग्जरी होटल भी सुर्खियों में है. इस होटल में ऐसी शानो-शौकत है कि यहां ठहरने का सिर्फ एक रात का खर्च भी लोगों को हैरान कर देता है. भारत के सबसे महंगे कमरों में से एक यहां मौजूद है जहां हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी रुके थे. ऐसे में चलिए आज हम आपको ताजमहल के सामने बने देश के सबसे लग्जरी होटल के बारे में बताते हैं.

1/7
आगरा में ताजमहल के ठीक सामने बना ओबेरॉय अमर विलास अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से चर्चा में रहता है. यह होटल इस तरह तैयार किया गया है कि यहां से ताजमहल का नजारा हर दिशा से साफ दिखाई देता है. पर्यटकों के बीच यह होटल अपनी सुंदरता और माहौल के कारण बहुत खास माना जाता है.
आगरा में ताजमहल के ठीक सामने बना ओबेरॉय अमर विलास अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से चर्चा में रहता है. यह होटल इस तरह तैयार किया गया है कि यहां से ताजमहल का नजारा हर दिशा से साफ दिखाई देता है. पर्यटकों के बीच यह होटल अपनी सुंदरता और माहौल के कारण बहुत खास माना जाता है.
2/7
ओबेरॉय अमर विलास का कोहिनूर सुइट इस होटल का सबसे लग्जरी कमरा है. लगभग 275 वर्ग मीटर में फैला यह सुइट इस तरह बनाया गया है कि बेडरूम, रहने वाले कमरों और खाने की जगह से भी ताजमहल का नजारा साफ दिखाई देता है. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इस सुइट में ठहरे थे. जिसके बाद यह सुइट और सुर्खियों में आ गया.
ओबेरॉय अमर विलास का कोहिनूर सुइट इस होटल का सबसे लग्जरी कमरा है. लगभग 275 वर्ग मीटर में फैला यह सुइट इस तरह बनाया गया है कि बेडरूम, रहने वाले कमरों और खाने की जगह से भी ताजमहल का नजारा साफ दिखाई देता है. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इस सुइट में ठहरे थे. जिसके बाद यह सुइट और सुर्खियों में आ गया.
3/7
सुइट के अंदरूनी हिस्से को मुगल काल की वास्तुकला को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यहां संगमरमर के खंभे, खूबसूरत नक्काशी, सुनहरे गुबंद और खास कलाकृतियां देखने को मिलती है.
सुइट के अंदरूनी हिस्से को मुगल काल की वास्तुकला को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यहां संगमरमर के खंभे, खूबसूरत नक्काशी, सुनहरे गुबंद और खास कलाकृतियां देखने को मिलती है.
4/7
इस सुइट का बेडरूम इतना खास है कि यहां से बैठकर, खड़े होकर या दरवाजे खोलते ही ताजमहल नजर दिखाई देता है. वहीं बेडरूम का पूरा माहौल बहुत शांत और शाही एहसास देता है, जिससे यहां ठहरने वाले मेहमानों को अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलता है.
इस सुइट का बेडरूम इतना खास है कि यहां से बैठकर, खड़े होकर या दरवाजे खोलते ही ताजमहल नजर दिखाई देता है. वहीं बेडरूम का पूरा माहौल बहुत शांत और शाही एहसास देता है, जिससे यहां ठहरने वाले मेहमानों को अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलता है.
5/7
इस सुइट की सबसे खास सुविधाओं में से एक यहां 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले निजी सहायक है. यहां रहने वाले मेहमान चाय, खाना या किसी भी तरह की सेवा किसी भी समय ले सकते है
इस सुइट की सबसे खास सुविधाओं में से एक यहां 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले निजी सहायक है. यहां रहने वाले मेहमान चाय, खाना या किसी भी तरह की सेवा किसी भी समय ले सकते है
6/7
वहीं जितना यह सुइट आलीशान बताया जाता है उतना ही सुइट का बाथरूम भी शानदार है. यहां मौजूद कांच के पैनल और खुली जगह से सुबह की धूप सीधे अंदर आती है.
वहीं जितना यह सुइट आलीशान बताया जाता है उतना ही सुइट का बाथरूम भी शानदार है. यहां मौजूद कांच के पैनल और खुली जगह से सुबह की धूप सीधे अंदर आती है.
7/7
ओबेरॉय अमर विलास के कोहिनूर सुइट की एक रात की कीमत करीब 11 लाख रुपये हैं. यह न सिर्फ भारत बल्कि की दुनिया के सबसे महंगे होटल कमरों में शामिल है.
ओबेरॉय अमर विलास के कोहिनूर सुइट की एक रात की कीमत करीब 11 लाख रुपये हैं. यह न सिर्फ भारत बल्कि की दुनिया के सबसे महंगे होटल कमरों में शामिल है.
Published at : 26 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Taj Mahal Hotel Agra Luxury Hotel Oberoi Amarvilas

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

