ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग
आगरा में ताजमहल के ठीक सामने बना ओबेरॉय अमर विलास अपनी खूबसूरत लोकेशन की वजह से चर्चा में रहता है. यह होटल इस तरह तैयार किया गया है कि यहां से ताजमहल का नजारा हर दिशा से साफ दिखाई देता है.
आगरा में बसा ताजमहल दुनियाभर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है. हाल ही में इसके सामने बना एक लग्जरी होटल भी सुर्खियों में है. इस होटल में ऐसी शानो-शौकत है कि यहां ठहरने का सिर्फ एक रात का खर्च भी लोगों को हैरान कर देता है. भारत के सबसे महंगे कमरों में से एक यहां मौजूद है जहां हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी रुके थे. ऐसे में चलिए आज हम आपको ताजमहल के सामने बने देश के सबसे लग्जरी होटल के बारे में बताते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 11:31 AM (IST)
