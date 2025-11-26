ताजमहल के सामने बना देश का सबसे लग्जरी होटल, एक रात रुकने का खर्च जानकर रह जाएंगे दंग

ओबेरॉय अमर विलास का कोहिनूर सुइट इस होटल का सबसे लग्जरी कमरा है. लगभग 275 वर्ग मीटर में फैला यह सुइट इस तरह बनाया गया है कि बेडरूम, रहने वाले कमरों और खाने की जगह से भी ताजमहल का नजारा साफ दिखाई देता है. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इस सुइट में ठहरे थे. जिसके बाद यह सुइट और सुर्खियों में आ गया.