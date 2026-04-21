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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOil Production Cost: तेल के कुएं से तेल निकालने में कितना आता है खर्च, जानें भारत में क्या है उत्पादन की लागत?

Oil Production Cost: तेल के कुएं से तेल निकालने में कितना आता है खर्च, जानें भारत में क्या है उत्पादन की लागत?

Oil Production Cost: कच्चे तेल को निकालना काफी ज्यादा आसान और सस्ता नहीं होता. आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कितनी लागत आती है?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Apr 2026 06:20 AM (IST)
Oil Production Cost: कच्चे तेल को निकालना काफी ज्यादा आसान और सस्ता नहीं होता. आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कितनी लागत आती है?

Oil Production Cost: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है. इस वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कच्चे तेल को जमीन से निकलने में कितना खर्चा आता है और भारत में क्या आती है उत्पादन लागत.

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ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के मुताबिक भारत में कच्चा तेल बनाने की मौजूदा लागत लगभग 45 डॉलर प्रति बैरल है. यह तेल निकालने, ऑपरेशन और रेगुलेटरी शुल्कों के मिले-जुले बोझ को दिखाता है.
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के मुताबिक भारत में कच्चा तेल बनाने की मौजूदा लागत लगभग 45 डॉलर प्रति बैरल है. यह तेल निकालने, ऑपरेशन और रेगुलेटरी शुल्कों के मिले-जुले बोझ को दिखाता है.
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ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अगले कुछ सालों में उत्पादन लागत में 15% की कमी लाने का लक्ष्य बना रहा है. इस योजना में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना और एडवांस तकनीकों को अपनाना शामिल है. इससे लगभग ₹9000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है.
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अगले कुछ सालों में उत्पादन लागत में 15% की कमी लाने का लक्ष्य बना रहा है. इस योजना में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना और एडवांस तकनीकों को अपनाना शामिल है. इससे लगभग ₹9000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है.
Published at : 21 Apr 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
OIL US Israel Iran War Oil Production Cost

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