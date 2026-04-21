ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अगले कुछ सालों में उत्पादन लागत में 15% की कमी लाने का लक्ष्य बना रहा है. इस योजना में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना और एडवांस तकनीकों को अपनाना शामिल है. इससे लगभग ₹9000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है.