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Oil Production Cost: तेल के कुएं से तेल निकालने में कितना आता है खर्च, जानें भारत में क्या है उत्पादन की लागत?
Oil Production Cost: कच्चे तेल को निकालना काफी ज्यादा आसान और सस्ता नहीं होता. आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कितनी लागत आती है?
Oil Production Cost: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है. इस वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कच्चे तेल को जमीन से निकलने में कितना खर्चा आता है और भारत में क्या आती है उत्पादन लागत.
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Published at : 21 Apr 2026 06:20 AM (IST)
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तेल के कुएं से तेल निकालने में कितना आता है खर्च, जानें भारत में क्या है उत्पादन की लागत?
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भावेष पाण्डेय
Opinion