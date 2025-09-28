हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
City of Bicycles: भारत का यह जिला कहलाया जाता है 'साइकिल का शहर', जानिए कैसे पड़ा इसका यह नाम

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Sep 2025 06:41 PM (IST)
City Of Bicycles: आज के मोटरसाइकिल और कार के दौर में यह याद रखना काफी जरूरी है कि एक समय में साइकिलें भारतीय घरों की शान हुआ करती थी. आज भी भारत का एक ऐसा शहर है जिसे साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है. आज हम जानेंगे की इसका यह नाम कैसे पड़ा और क्या है इसके पीछे की कहानी.

लुधियाना को साइकिल सिटी के नाम से जानते हैं. यह भारत की लगभग 80% साइकिल बनाता है और साइकिल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है.
1947 में पार्टीशन के बाद लाहौर और आसपास के श्रमिक और उद्योगपति लुधियाना आ गए. वे अपने साथ साइकिल के पार्ट्स बनाने का अनुभव लाए थे.
1950 में मनमोहन सिंह मरटन ने लुधियाना की पहली साइकिल फैक्ट्री प्रभात को शुरू किया. धीरे-धीरे लुधियाना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया.
एक दशक के अंदर लुधियाना ने हाई क्वालिटी साइकिल पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए और साथ ही अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया.
साइकिल इंडस्ट्री ने लुधियाना की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है और साथ ही हजारों लोगों को रोजगार दिया है. यहां पर अब टायर निर्माण, मेटल वर्क और असेंबली यूनिट जैसी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है.
सालों से लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री घरेलू आपूर्ति और वैश्विक निर्यात दोनों में योगदान दे रही है. यह परंपरा आज के मोटर वाहन वाले युग में भी शहर के पहचान बनी हुई है.
Published at : 28 Sep 2025 06:41 PM (IST)
