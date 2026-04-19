जब लिक्विड होती है LPG तो इसे किलोग्राम में क्यों मापा जाता है, लीटर में क्यों नहीं?

एलपीजी के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है. तरल पदार्थों का नियम है कि गर्मी पाकर वे फैलते हैं और ठंड में सिकुड़ते हैं. अगर हम एलपीजी को लीटर में मापें, तो एक गर्म दिन में वही गैस ज्यादा जगह घेरेगी और ठंडे दिन में कम.