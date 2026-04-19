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जब लिक्विड होती है LPG तो इसे किलोग्राम में क्यों मापा जाता है, लीटर में क्यों नहीं?
एलपीजी को लीटर के बजाय किलोग्राम में मापने के पीछे विज्ञान है. तापमान बदलने से तरल गैस का आयतन घट-बढ़ सकता है, लेकिन वजन हमेशा स्थिर रहता है. इसीलिए, सटीक और सुरक्षित मापन किलोग्राम है.
घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर, जिसे हम सब एलपीजी (LPG) कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है. हर बार जब हम नया सिलेंडर बुक करते हैं, तो उसका वजन हमेशा किलोग्राम में बताया जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह गैस तरल (लिक्विड) अवस्था में होती है, तो इसे पेट्रोल की तरह लीटर में क्यों नहीं मापा जाता? इसके पीछे का विज्ञान काफी रोचक है, जो हमारे और हमारे सिलेंडर की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है.
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Published at : 19 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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