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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब कांपी धरती तो खिसक गई इस देश की सरहद, आखिर किन तरंगों की वजह से हुआ खतरनाक बदलाव?

जब कांपी धरती तो खिसक गई इस देश की सरहद, आखिर किन तरंगों की वजह से हुआ खतरनाक बदलाव?

अगर किसी देश में तेज भूकंप आए तो विनाश होना तय है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो कि उसी भूकंप में पूरा का पूरा देश खिसक जाए, क्या ऐसा होना संभव है? इसका जवाब है, हां ऐसा हुई है. चलिए इसके बारे में जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 23 Jun 2026 08:46 AM (IST)
अगर किसी देश में तेज भूकंप आए तो विनाश होना तय है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो कि उसी भूकंप में पूरा का पूरा देश खिसक जाए, क्या ऐसा होना संभव है? इसका जवाब है, हां ऐसा हुई है. चलिए इसके बारे में जानें.

प्रकृति के अनसुलझे रहस्य हमेशा से इंसानी समझ को चुनौती देते आए हैं. साल 2011 में जापान के तोहोकू-ओकी क्षेत्र में आया 9.0 तीव्रता का महाभूकंप और उसके बाद उठी सुनामी की लहरों ने जो तबाही मचाई थी, उसे आज तक दुनिया भुला नहीं पाई है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. नई रिसर्च बताती है कि इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ जान-माल का नुकसान पहुंचाया, बल्कि जापान को देश के भौगोलिक नक्शे से ही खिसका दिया.

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यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि तोहोकू-ओकी भूकंप के बाद पूरा जापान अपनी मूल जगह से खिसकर 5-6 मिलीमीटर आगे बढ़ गया था.
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि तोहोकू-ओकी भूकंप के बाद पूरा जापान अपनी मूल जगह से खिसकर 5-6 मिलीमीटर आगे बढ़ गया था.
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पहली नजर में भले ही यह दूरी आपको चींटी जितनी लगे, लेकिन विज्ञान की नजर में किसी पूरे देश की जमीन और उसकी अंतरराष्ट्रीय सरहद का एक साथ अपनी जगह से हिल जाना बेहद असामान्य और डराने वाली घटना है. इससे पहले आधुनिक विज्ञान के इतिहास में कभी भी इतने भूभाग में इस तरह की एकतरफा भौगोलिक हलचल दर्ज नहीं की गई थी.
पहली नजर में भले ही यह दूरी आपको चींटी जितनी लगे, लेकिन विज्ञान की नजर में किसी पूरे देश की जमीन और उसकी अंतरराष्ट्रीय सरहद का एक साथ अपनी जगह से हिल जाना बेहद असामान्य और डराने वाली घटना है. इससे पहले आधुनिक विज्ञान के इतिहास में कभी भी इतने भूभाग में इस तरह की एकतरफा भौगोलिक हलचल दर्ज नहीं की गई थी.
Published at : 23 Jun 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Japan Earthquake 2011 Japan Border Shifted Japan Geography Change

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