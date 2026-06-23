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जब कांपी धरती तो खिसक गई इस देश की सरहद, आखिर किन तरंगों की वजह से हुआ खतरनाक बदलाव?
अगर किसी देश में तेज भूकंप आए तो विनाश होना तय है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो कि उसी भूकंप में पूरा का पूरा देश खिसक जाए, क्या ऐसा होना संभव है? इसका जवाब है, हां ऐसा हुई है. चलिए इसके बारे में जानें.
प्रकृति के अनसुलझे रहस्य हमेशा से इंसानी समझ को चुनौती देते आए हैं. साल 2011 में जापान के तोहोकू-ओकी क्षेत्र में आया 9.0 तीव्रता का महाभूकंप और उसके बाद उठी सुनामी की लहरों ने जो तबाही मचाई थी, उसे आज तक दुनिया भुला नहीं पाई है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. नई रिसर्च बताती है कि इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ जान-माल का नुकसान पहुंचाया, बल्कि जापान को देश के भौगोलिक नक्शे से ही खिसका दिया.
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Published at : 23 Jun 2026 08:46 AM (IST)
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