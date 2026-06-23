जब कांपी धरती तो खिसक गई इस देश की सरहद, आखिर किन तरंगों की वजह से हुआ खतरनाक बदलाव?

पहली नजर में भले ही यह दूरी आपको चींटी जितनी लगे, लेकिन विज्ञान की नजर में किसी पूरे देश की जमीन और उसकी अंतरराष्ट्रीय सरहद का एक साथ अपनी जगह से हिल जाना बेहद असामान्य और डराने वाली घटना है. इससे पहले आधुनिक विज्ञान के इतिहास में कभी भी इतने भूभाग में इस तरह की एकतरफा भौगोलिक हलचल दर्ज नहीं की गई थी.