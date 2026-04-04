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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजKharg Island: दो-दो बार खार्ग आईलैंड पर कब्जा कर चुका है यह देश, जानें क्यों नहीं रख पाया अपने पास?

Kharg Island: दो-दो बार खार्ग आईलैंड पर कब्जा कर चुका है यह देश, जानें क्यों नहीं रख पाया अपने पास?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के साथ ही यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना खार्ग आईलैंड पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 04 Apr 2026 06:32 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के साथ ही यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना खार्ग आईलैंड पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खार्ग आईलैंड एक बार फिर से चर्चा में है. यह छोटा सा द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से देश का करीब 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है. यही वजह है कि यह रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बन गया है और बड़े देशों की नजर हमेशा इसी पर बनी रहती है.

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हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति से खार्ग आईलैंड फिर से चर्चा में आ गया. दरअसल, कुछ समय पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी समझौते पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरान के इस प्रमुख तेल निर्यात केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है.
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति से खार्ग आईलैंड फिर से चर्चा में आ गया. दरअसल, कुछ समय पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी समझौते पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरान के इस प्रमुख तेल निर्यात केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है.
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इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के साथ ही यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना खार्ग आईलैंड पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है.
इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के साथ ही यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना खार्ग आईलैंड पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है.
Published at : 04 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Kharg Island Kharg Island History British Occupation Kharg Island Iran Oil Export Hub

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प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
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