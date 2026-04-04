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Kharg Island: दो-दो बार खार्ग आईलैंड पर कब्जा कर चुका है यह देश, जानें क्यों नहीं रख पाया अपने पास?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के साथ ही यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना खार्ग आईलैंड पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकती है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खार्ग आईलैंड एक बार फिर से चर्चा में है. यह छोटा सा द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से देश का करीब 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है. यही वजह है कि यह रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बन गया है और बड़े देशों की नजर हमेशा इसी पर बनी रहती है.
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Published at : 04 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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