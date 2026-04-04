हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति से खार्ग आईलैंड फिर से चर्चा में आ गया. दरअसल, कुछ समय पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी समझौते पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरान के इस प्रमुख तेल निर्यात केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है.